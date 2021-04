Pedrerol echa al 'Loco' Gatti de 'El Chiringuito' en vivo y se dicen de todo: ''Otra no... ¡fuera!''

Los ánimos se caldearon en 'El Chiringuito' más que nunca. El exquero argentino Hugo Orlando Gatti, que colabora en el reconocido programa español, vivió una situación muy incómoda cuando fue echado del plató por Josep Pedrerol.

Repasá la tabla de posiciones de la liga española

Todo ocurrió en medio de una fuerte discusión por la Superliga europea entre el 'Loco' y Cristobal Soria. El conductor fue duro con el exjugador de ahora 76 años y lo expulsó en plena transmisión en vivo.

''Loco, vamos a calmarnos. Tomate la tila que te recomendó el médico'', lanzó Pedrerol en primera instancia, lo que provocó más el enfado del argentino.

Lejos de frenarse, Pedrerol continuó: ''Hay que avanzar porque sino el Loco nos arruina el programa''. Gatti contestó: ''Lo estropea él, estás arreglado con él (Soria). Vivis atacándome. Dejame ser yo''.

El conductor sin callarse, respondió: ''No me gusta la malaeducación. Otra no... Fuera''. Fue entonces cuando Gatti se levantó y se marchó del programa tirando un dardo: ''Chau campeón, ahora sos zurdo, te das vuelta con estos mentirosos. Andá''.

Ahora habrá que esperar si el 'Loco' regresará al programa luego de toda la polémica, pues el argentino estaba defendiendo la Superliga que encabeza Florentino Pérez, de quien siempre ha expresado su total admiración.