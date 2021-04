Neymar aclara su futuro y confiesa que prefiere ganar la Champions que un Balón de Oro

Neymar compareció ante los medios de comunicación en la previa del PSG-Manchester City que se disputará este miércoles por las semifinales de la Champions League. El brasileño dijo que le importa ganar más la 'Orejona' que el Balón de Oro y se refirió a su futuro, pues el contrato con los parisinos acaba en junio del próximo año.

Partido contra el City

''Ellos ya han eliminado al Barcelona y Bayern (en el pasado), los respetamos, pero haremos todo lo posible por ganarles. Estamos preparados y muy felices con la temporada que estamos haciendo''.

¿Balón de Oro o la Champions?

''El Balón de Oro no es algo en lo que piense. Yo quiero ganar la Champions''.

Su futuro

''No tengo nada más que decir. Ya hablé sobre eso en el último partido. Estamos hablando con el club y haré lo que sea mejor para todos. Ya dije que soy feliz en París''.

Crecimiento del PSG

''El club ha mejorado, es más respetado. Estamos entre los 4-5-6 mejores equipos de todas las ligas. Ese es el respeto que merece el PSG. Este es el segundo año consecutivo que estamos entre los mejores de la Champions. El año pasado quedamos segundos y este haremos todo lo posible por lograr el título''.

Estado de ánimo

''Es quizás la temporada que me siento más contento, cómodo, las cosas vendrán de manera natural. Desde que llegué al PSG todos sabemos que he tenido dificultades, pero las he superado. Siempre he sido un profesional, digan lo que digan las malas lenguas. Cuando estoy en la cancha juego y soy un profesional''.

¿Ganará más Champions?

''En el futuro estoy convencido de que recordaré que gané dos, tres o cuatros Champions y que ayudé al PSG a ganarla, más que un eventual Balón de Oro''.