El desgarrador mensaje de Neymar: "No sé cuánto podré soportarlo, solo quiero ser feliz"

Las malas noticias llegar hoy para el PSG a días para el compromiso de octavos de final en la Champions League ante el FC Barcelona.

Neymar se ha lesionado y se confirma que la molestia es en la parte del "aductor largo izquierdo" que le hará perderse, el martes, el partido de ida de octavos en el terreno del FC Barcelona, su anterior club.

Se informa que el tiempo de baja del crack del PSG será de hasta un mes, algo que ha golpeado mucho a Neymar.

Tras hacerse oficial su ausencia para el partido ante los catalanes, Neymar publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram.

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo", dice el mensaje de Neymar.

Y agrega: "Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo que "realmente hay que golpearlo", "se cae", "llora", "niño", "mimado", y etc. Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuánto podré soportarlo, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS".

LESIONES EN MOMENTOS CLAVES

Desde su fichaje en 2017 a precio de oro (222 millones de euros), Neymar acumula ausencias en momentos en que su club más lo necesita.

En 2018, se perdió el partido de vuelta de octavos de final frente al Real Madrid debido a un esguince del tobillo derecho, acompañado de una fisura del quinto metatarsiano de un pie.

El año siguiente, fueron las dos confrontaciones contra Manchester United, también en octavos, las que se perdió, debido a una lesión en el pie derecho. En cada ocasión, el PSG fue eliminado.