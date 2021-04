Koeman responde a Guardiola luego de su mensaje a Neymar: "Para mí lo que ha pasado no cuenta"

Ronald Koeman apareció en rueda de prensa este miércoles antes del juego pendiente que tiene el Barcelona ante el Granada por la liga española.

El DT holandés respondió a todas las preguntas y comentó las palabras de Pep Guardiola sobre Neymar y el tridente del equipo culé con Messi y Suárez.



Lo que dijo Pep: "estoy seguro de que si hubiera tenido una estancia más larga en el Barcelona, habría ganado dos o tres Champions más. Esos tres (Messi, Suárez y Neymar) eran imparables, el mejor tridente que vi en mi vida. Luego decidió irse a París, que no es una mala decisión".

Sobre estas palabras Koeman respondió y aseguró: "siempre es importante tener los mejores jugadores del mundo en tu equipo. Ya demostraron cuando estuvieron juntos que podían lograr cosas, pero ahora no es así. Trabajamos con nuestros jugadores y hemos demostrado que podemos luchar. Nunca se sabe si vas a ganar si tienes los mejores pero las posibilidades son más. Para mí lo que ha pasado no cuenta".





Neymar sigue siendo vinculado al Barcelona, el brasileño podría volver al conjunto azulgrana si pagan la cláusula de rescisión, algo que parece complicado.

Este miércoles el carioca y el PSG tienen un partido importante ante el Manchester City de Pep Guardiola en las semifinales de la Champions League.