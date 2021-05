Koeman confiesa la ira de Messi con Bartomeu en el Barcelona: ''Leo ni una sola vez me transmitió...''

El Barcelona, que hoy se mide frente al Valencia en su lucha por el título de Liga, comienza a ponerle fin a una temporada muy intensa por todos los momentos que pasó a nivel institucional cuando Bartomeu era la cabeza del club.

Repasá la tabla de posiciones de la liga española

Messi amenazó con marcharse del equipo en el pasado mercado de verano producto de la nula relación que mantenía con el expresidente, quien finalmente terminó renunciando a su cargo.

A siete meses de aquella dimisión, fue el entrenador Ronald Koeman el que confirmó que existía un problema entre el futbolista y Bartomeu. Sin embargo, eso no influyó en la profesionalidad del argentino a la hora de encarar las jornadas.

''La ira de Messi con Bartomeu dejó una gran marca, pero Leo ni una sola vez me transmitió que no quisiera trabajar conmigo'', aseguró Koeman al periódico de su país De Teleraaf. ''Ni en entrenos, ni en partidos, ni cuando le transmití mis ideas. Messi siempre ha dado el 100% por este club'', agregó.

A finales de diciembre del 2020, Messi dejaba en claro cuál era su pensamiento sobre Bartomeu en una reveladora entrevista con el periodista Jordi Évole de La Sexta: ''Me engañó en muchas cosas. No voy a decirlo porque no soy así, pero te puedo decir que en muchas cosas'', aseguraba.

Así es la nueva y lujosa adquisición de Messi en Miami

Finalmente, en marzo de este año Laporta se convirtió en el nuevo presidente de la institución y, pese a que el futuro del delantero continúa siendo una incógnita, pareciera estar más cerca de continuar que de marcharse. Cabe recordar que su contrato vance el próximo 30 de junio.

Cuando parecía que iba a ser una temporada de transición y sin copas en las vitrinas, el Barcelona logró encaminar su situación deportiva al punto de alzarse con la Copa del Rey.

Ahora, contra todos los pronósticos, el club azulgrana se encuentra en la lucha por el título liguero a cinco fechas del final y con una reciente derrota que resultó muy dolorosa frente al Granada.