Shevchenko y sus confesiones más duras: la infancia y el recuerdo de Chernobyl; "Todos mis amigos están muertos"

Andriy Shevchenko, el mejor futbolista que ha visto nacer Ucrania, contó detalles de la dura vida que tuvo que llevar antes de ser futbolista.

El delantero jugó para equipos como Dinamo de Kiev, Milan y Chelsea, recordó la explosión de la central nuclear de Chernobyl y la caída de la Unión Soviética (URSS), hechos que marcaron su personalidad.





"Sheva" fue ganador del Balón de Oro en 2004 y mediante su autobiografía contó parte de su vida. El ex futbolista y ahora entrenador de Ucrania, nació en Dvirkivshchyna, una ciudad ubicada a poco más de 200 kilómetros de la central nuclear que explotó en 1986.

"Todo me parecía normal. Yo tenía diez años. Me divertí como un loco jugando al fútbol en todas partes, haciendo cualquier deporte. Me llevaron a la academia del Dinamo de Kiev, sentí que estaba empezando a vivir un sueño. Luego explotó el reactor 4 y nos llevaron a todos", relató.



Y agregó: "Cerraron las escuelas de inmediato. Llegaron autobuses de toda la URSS, cargaron a jóvenes de entre 6 y 15 años y se los llevaron. Me encontré solo en el mar de Azov, en el mar Negro, a 1.500 kilómetros de casa. Sin embargo, todavía hoy no siento angustia. Me sentí como en una película, viví esa experiencia como un viaje. Yo era un niño".

RECORDÓ LA FINAL DE ESTAMBUL



El delantero ucraniano recordó la final que el Liverpool les remontó en el 2005 cuando jugaba para el AC Milan: "En los primeros tres meses después de esa amarga derrota, me despertaba gritando por la noche y empezaba a pensar en ello. Todavía lo pienso hoy que han pasado dieciséis años. Muchos de mis compañeros de equipo no quisieron volver a ver ese juego nunca más. Me lo sé de memoria", contó.