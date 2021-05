Koeman calentó el regreso de Luis Suárez al Camp Nou y habló de la renovación de Messi: "Sería la mejor planificación"  

Ronald Koeman se sentó este viernes en rueda de prensa para responder a todas las dudas de los periodistas previo al duelo contra el Atlético de Madrid en la liga española.

El holandés calentó el regreso del Luis Suárez y lo que deben de hacer para frenarlo, también habló de la mejor planificación para la próxima temporada con el Barcelona.



Partido trascendental



"No creo que el resultado final de mañana sea decisivo. Claro que es importante, pero no decisivo".



Atlético de Madrid



"A veces, ha ido a presionar más de lo acostumbrado. Hay que estar preparados. Sabemos que el Barça es un equipo de ataque, pero hay otras formas de lograr. Cada uno, en función de sus jugadores, plantea el partido y es fiel a sí mismo. Esperamos a un equipo junto cuando no tenga el balón, no dejará espacios entre líneas... hay que estar muy bien sin balón".

Y agregó: "Somos dos muy buenos equipos que luchamos con dos equipos más. No nos podemos comparar, el estilo de cada uno es diferente. Hay diferentes maneras de ganar. Hay que estar fuerte y tener el balón y ser efectivos".



Cara a cara otra vez con Luis Suárez



"Seguramente será extraño para Suárez y para los jugadores de nuestro equipo. Somos profesionales. Cada uno hace el máximo para ganar el partido. No hay que darle más vueltas. Es concentrarnos en este jugador y en los demás también para ver cómo anularles".



La conjura en casa de Messi



"No es momento de hablar de este tema. El partido es lo más importante, entiendo la pregunta, pero no es el momento de contestar".



Plan para la próxima temporada



"Lo mejor sería que se quedara Leo, sigues con el mejor del mundo. Esa sería la mejor planificación. Todos los clubs hablan de cómo mejorar la plantilla, de la pretemporada... lo hacen todos los entrenadores".



Matheu Lahoz el designado arbitral



"Creo que es mejor que no hable de los árbitros. En general, la Federación pone a los mejores para estos partidos. Hay que esperar que acierte en sus decisiones. Pero hay que pensar en uno mismo. Ojalá el VAR y el árbitro tome decisiones justas para nosotros y para el Atlético".

Calvario de Ansu Fati



"No he hablado con él. Lo hice antes del viaje. Habló ayer por la tarde el doctor con él. Le hemos dado ánimos. Lleva mucho tiempo. Lo importante es que se recupere. Ha sido importante no contar con él".



¿Perseguido tras expulsión?



"Creo que es algo personal, porque decir vaya personaje no es insultar, no es razón para sancionar a una persona por dos partidos. Hay algo más".

Eliminación del Real Madrid en Champions

"No creo que influya en la liga. Hay que aceptarlo y seguir".