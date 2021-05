¡Cambió el panorama! Esto necesita Atlético, Real Madrid y Barcelona para ser campeón de La Liga de España

¡Nadie quiere ganar esta liga! Real Madrid era el dueño de su propio destino para ser campeón de La Liga de España tras el empate entre Barcelona y Atlético, pero su tropiezo de este domingo ante el Sevilla por 2-2 cambió el panorama para los merengues, pues de haber ganado se convertía en líder.



Ahora, a falta de tres partidos para el cierre de temporada, es el conjunto colchonero quien depende de sí mismo para conquistar el campeonato local, pues azulgranas y blancos tendrán que esperar un fallo de los diridigos por el 'Cholo' Simeone si quieren ser campeones.



Atlético de Madrid continúa en la cima con 77 puntos, mientras que Real Madrid y Barcelona le siguen con 75. Cabe destacar que si los de Zinedine Zidane igualan en unidades con ambos rivales, tomarían la delantera debido que fue vencedor en la serie particular.



Estos son los próximos juegos de los tres candidatos a ser campeón en la liga española y lo que necesitan para lograrlo.





Calendario del Real Madrid



Jueves 13 de mayo vs Granada (Visitante) – Jornada 36



Sábado 15 /Domingo 16 de mayo vs Athletic Bilbao (Visitante) – Jornada 37



Sábado 22/Domingo 23 de mayo vs Villarreal (Local) – Jornada 38



Necesita para ser campeón: Ganar todos sus partidos y que el Atlético empate al menos una vez



Calendario del Atlético



Miércoles 12 de mayo vs Real Sociedad (Local) – Jornada 36



Sábado 15 /Domingo 16 de mayo vs Osasuna (Local) – Jornada 37



Sábado 22/Domingo 23 de mayo vs Valladolid (Visita) – Jornada 38



Necesita para ser campeón: Ganar todos sus partidos



Calendario del FC Barcelona



Martes 11 de mayo vs Levante (Visitante) – Jornada 36



Sábado 15 /Domingo 16 de mayo vs Celta de Vigo (Local) – Jornada 37



Sábado 22/Domingo 23 de mayo vs Eibar (Visitante) – Jornada 38



Necesita para ser campeón: Ganar todos sus partidos y que Real Madrid y Atlético pierdan al menos una vez.