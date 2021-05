La madre de Cristiano revela el equipo donde jugará su hijo el próximo año: "Hablaré con él, lo convenceré"

La eufórica celebración de la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, cuando el Sporting Lisboa se consagró campeón de Portugal tras casi 19 años, se hizo viral en redes sociales donde su hijo se pronunció para felicitar a su exequipo por el campeonato.



Según informas los medios lusos, el conjunto de la capital es uno de los destinos que CR7 tiene en cuenta para arribar en el futuro debido a que es el equipo de sus amores, al igual que el de su madre, quien sorprendió con sus declaraciones a la prensa durante el festejo del título.



Y es que tras el Real Madrid haberle cerrado las puertas, y Manchester United junto a PSG no volvieron a marcar presencia, Sporting Lisboa no suena mal para Ronaldo, donde tendría que renunciar a su gigantesco salario de 30 millones de euros de vincularse con el club.





"Me voy a Italia para hablar con él. El año que viene jugará en el Alvalade, lo convenceré", prometió a las cámaras de Tvi24, Dolores , quien mantiene una relación muy cercana con Ronaldo, por lo que no suena totalmente a una locura sus declaraciones.



Cristiano recién acaba de hacer historia con la camisa de la Juventus el miércoles al concretar su gol 100 con la piel Bionconeri en menos de tres temporadas, algo inaudito en la historia del club donde podría salir el próximo verano de no lograr clasificación a la Champions League, pues a dos fechas del clausura de campeonato, se mantienen en el quinto puesto.