Neymar se olvida de Messi y afirma que ahora quiere jugar junto a Cristiano Ronaldo

Neymar y Messi tuvieron una relación muy especial en el Barcelona, donde juntos ganaron una Champions League.

Mucho se ha hablado de un posible reencuentro en el club azulgrana, pero estos rumores llegaron a su final tras la noticia de la renovación del crack brasileño.

Ahora bien, antes de esto, Neymar se mostró siempre con la intención de cambiar de aires, precisamente su plan fue volver al Barcelona para reecontrarse con su amigo, Leo Messi.

"Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo", confesó Neymar luego de un partido de Champions contra el Manchester United.

Tras estas declaraciones, todo parecía indicar que Neymar iba a ir a Barcelona o que Messi llegaría al PSG. Algo que de momento está muy lejano.

Lo cierto es que parece que el deseo de Neymar cambió drásticamente y ahora se ha olvidado de Messi, porque dijo públicamente que quiere jugar con Cristiano Ronaldo.



En diálogo con GQ Francia, Neymar disparó: "¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo".

Actualmente Cristiano vive una crisis total en Juventus y todo apunta que se irá del club italiano. Desde hace varios meses, CR7 es vinculado al PSG como posible reemplazo de Mbappé, en caso de que el francés deje de jugar en Francia.

Con estas declaraciones, Cristiano Ronaldo se acerca para ser considerado como un posible fichaje en el PSG. ¡Sería una bomba!

SUEÑO PENDIENTE

Asimismo, Neymar confesó que una de sus metas a cumplir es ganar una Copa del Mundo con la selección de Brasil.

"Quiero ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera. Pero también quiero ganar todos los títulos con el PSG. Tengo casi 30 años y tengo una buena carrera, a nivel personal", remarcó.