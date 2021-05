Sorpresivas palabras: "Ahora ya puedo invitar a mi mesa a Messi y a Cristiano Ronaldo"  

Sentarse en la mesa de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es una cosa muy complicada para cualquier jugador de la actualidad, pocos se atreven a decir que están cerca de ellos.

Te puede interesar: Barcelona concreta bombazo y Real Madrid un defensor: Los fichajes ya confirmados para la temporada 2021-22



Lo hizo Griezmann en el pasado y su carrera vino a la baja desde sus declaraciones, el francés: "Ya como en la misma mesa de ellos", dijo en 2018.



Ahora hay un nuevo jugador que a base de goles se ha metido a esa mesa, según sus últimas declaraciones, se trata de Robert Lewandowski.





"Llevo años entre los mejores, tal vez soy el mejor, me gustaría serlo. El Balón de Oro no era mi objetivo, gané el Premio FIFA y el Mejor Jugador de la UEFA, lo que significa mucho para mí. Messi y Cristiano llevan mucho tiempo en lo más alto, pero creo que ahora puedo invitarlos a mi mesa. Creo que puedo sentarme y hablar con ellos de fútbol, nuestra pasión, porque lo gané toda la temporada pasada", aseguró el polaco en una entrevista a la Gazzetta dello Sport.

LEER MÁS: Definidos los cruces de la Supercopa de España y habrá Clásico: Barcelona enfrentará al Real Madrid



El actual The Best superó en esta temporada el récord del Gerd Müller en la 1971-72. El delantero marcó 41 goles en la Bundesliga y superó la marca de la leyenda que solo hizo 40.



"Mucha gente piensa que soy un robot, pero soy un humano. Para un delantero es muy importante entrenar todos los días. Es fundamental entrenar la mentalidad para tomar la mejor decisión en segundos. El talento es importante, pero sin mucho trabajo no durará mucho", siguió diciendo Lewandowski.

MÁS: Atlético de Madrid, campeón: cómo quedó la tabla histórica de títulos en la Liga Española



En esta temporada el polaco volvió a ganar la Bundesliga y en total marcó 48 goles en 39 partidos en todas las competiciones, frente a los 38 en 47 de Messi y los 36 en 44 de Cristiano.