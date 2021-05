Descendieron de La Liga de España y se despiden de cada equipo vía Twitter: Al Real Madrid le alabaron

Si hay una manera de despedirse con honor después de un descenso, que sea como lo hizo el Eibar, quien tras quedar en el sótano en la tabla de posiciones de La Liga de España, se despidió de cada uno de los equipos a quien enfrentó en sus siete campañas en el campeonato doméstico.

El conjunto eibarrés, mediante su cuenta de Twitter, realizó un hilo que cautivó la atención del aficionado español. Felicitó al Atlético por su título, honró al Real Madrid y hasta le habló en catalán al Barcelona.

El hilo de despedida del Eibar

Atlético: "¡Enhorabuena @Atleti por el título! Ha sido un placer visitar el Calderón en su momento, el Metropolitano después, participar en la despedida de @Torres ... ¡Seguid dando alegrías a nuestro José Eulogio Garate!"



Real Madrid: "Si enfrentarnos al @realmadrid en Copa en 2004 fue un sueño, ¡qué ha sido hacerlo durante todos estos años! Un auténtico orgullo haber jugado en el Bernabéu, recibiros en Ipurua y, sobre todo, conocer de cerca vuestra grandeza".



Barcelona: "Hemos estado 7 temporadas en Primera, en las que habéis sumado 4 campeonatos. Eso lo dice todo. ¡Moltes gràcies per tots els moments viscuts, @FCBarcelona ! Tornarem a veure'ns".



Sevilla: "¡Habéis hecho un temporadón, @SevillaFC , luchando hasta el final con los más grandes! ¡Felicidades! Ojalá podamos volver pronto al Sánchez Pizjuán, donde siempre se nos ha recibido de maravilla. ¡Suerte en el futuro!"



Real Sociedad: "Cuántos trenes Eibar-Donostia hemos llenado cada vez que hemos tenido un derbi en Anoeta ... Cuántos gestos de amistad entre dos equipos y la afición ... ¡Ha sido realmente bonito! ¡Felicidades por una gran temporada".



Betis: "En nuestra 1ª temporada en Primera no tuvimos la fortuna de compartir categoría, pero la siguiente ya pudimos conocer el Benito Villamarín Cara sonriente con ojos en forma de corazón ¡Seis años después, volvéis a Europa, como en la 17/18! ¡Enhorabuena @RealBetis , merecido!"



Villarreal: "Son muchas las cosas que nos unen a vosotros y, sin duda, para una ciudad tan pequeña como la nuestra, sois un referente. ¡Esperamos que escuchéis nuestros ánimos en la final de la Europa League, @VillarrealCF ! ¡Mucha suerte!"



Celta: "5 victorias para cada equipo y 4 empates; en estas 7 temporadas hemos competido de tú a tú sobre el verde, y fuera la relación no ha podido ser mejor. ¡Os echaremos de menos!"



Athletic: "Derbi Derbi, ha sido un honor poder competir en San Mamés. Lucharemos por vivir el ambiente único entre la afición en las gradas en el futuro. Bilbao, ¡volveremos! ¡Buena suerte!"



Granada: "Sobran las palabras para definir lo que habéis conseguido estas dos últimas temporadas, euro @GranadaCdeF . ¡Seguid trabajando como hasta ahora, y ojalá podamos volver a vernos pronto en Primera!"





Osasuna: "Lamentamos mucho que no veamos al nuevo Sadar lleno de aficionados la próxima temporada. ¡Sigan con el buen trabajo, @CAOsasuna, y buena suerte!"



Cádiz: "Solo por ver el Ramón de Carranza lleno hasta la bandera, merece la pena volver a luchar por regresar a Primera. Habéis completado una temporada genial, y estáis donde merecéis por méritos propios".



Valencia: "Aunque hayamos perdido la categoría matemáticamente en Mestalla, jamás podremos guardar rencor a un ciudad y un estadio que siempre nos han recibido con mucho cariño. ¡Mucha suerte en el futuro, @valenciacf ! ¡Ojalá nos veamos pronto!"



Levante: "Sois un espejo en el que mirarse, @LevanteUD . Hemos sido unos privilegiados de recibiros en Ipurua y visitaros en el Ciutat de Valecia, donde siempre nos habéis tratado como hermanos. ¡Mucha suerte!"



Alavés: "Has demostrado tu pasión por luchar incluso en las situaciones más difíciles, y estamos seguros que darás mucha alegría a tus aficionados en el futuro. ¡Hasta pronto, con el emocionante derbi de Mendizorroza! ¡Aupa glorioso!"



Getafe: "Sois ejemplo de trabajo y lucha, de ser un rival que jamás pone las cosas fáciles. ¡Podéis estar orgullosos, @GetafeCF , porque vuestras señas de identidad os han llevado a lo que sois hoy!"



Elche: "¡Os lo habéis currado, @elchecf! Cuando más difícil estaba, cuando parecía imposible, ¡os lo habéis creído y lo habéis conseguido! Vuestra constancia ha tenido el mayor de los premios. ¡Seguís siendo de Primera, felicidades!"



Huesca: "¡Muchísimo ánimo, @SDHuesca ! Que el descenso no empañe vuestro esfuerzo y trabajo, porque estamos seguros que volveréis a Primera más pronto que tarde. ¡Debéis estar orgullosos! ¡Fuerza!¡Sin reblar!"



Valladolid: "El José Zorrilla siempre ha sido un escenario especial para nosotros por el cariño que nos habéis mostrado. Que la tristeza por perder la categoría no empañe lo que sois, ¡un club de Primera! ¡Mucho ánimo @RealValladolid!"



Otros clubes: "Si hemos llegado hasta aquí, también ha sido por vosotros.¡Ánimo, suerte y gracias por compartir camino @CDLeganes , @GironaFC , @RayoVallecano , @UDLP_Oficial , @MalagaCF , @RealSporting , @U_D_Almeria , @RCDeportivo y @CordobaCF_ofi !"



"No podemos olvidar a otros muchos equipos con los que hemos competido en Primera durante estos 7 años. ¡Enhorabuena @RCDEspanyol y @RCD_Mallorca , ya estáis de regreso!", concluyeron.