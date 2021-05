La increíble historia de Denia Cerrato, la hondureña empleada del futbolista José María Giménez que celebró el título del Atlético de Madrid

Detrás de cada persona hay una historia que contar y Denia Cerrato, hondureña de 33 años, narró la suya luego de que varias fotografías se hicieran virales en redes sociales.



Contactada por el periodista Kevyn Oseguera desde muy tempranas horas del viernes, la chica se dispuso a contar su experiencia de trabajar con el futbolista del Atlético de Madrid, José María Giménez.



Denia contó cómo llegó a ser empleada del uruguayo y un año después tener el privilegio de conocer a la plantilla colchonera que consiguió el título número 11 de la Liga Española.



Durante la entrevista también contó la comida hondureña que probó Giménez y aseguró que el charrúa quedó maravillado con lo que le preparó.





Pero, ¿qué la llevó a emigrar a España?, Denia asegura que fue "la situación del país, falta de trabajo, no hay suficientes fuentes de empleo y uno quiere superarse día a día, entonces me salió la oportunidad (en 2012) y no lo pensé".



Desde 2015, Denia Cerrato es ciudadana española y reveló cuáles fueron sus trabajos antes de conocer a José María Giménez.



"Gracias a Dios desde que llegué hace nueve años estoy trabajando con niños, adultos mayores y como ama de casa en Madrid", contó.



¿Cómo conoció a José María Giménez?



"Antes estuve cuatro años trabajando con personas mayores en distintas casas y de 2016 al 2020 trabajé con unos argentinos. Así fue que yo conocí a Giménez, porque los niños de mis otros jefes eran compañeros con Lautaro (hijo del jugador) y de vez en cuando iban a la casa y los conocí a todos. La relación entre familias hizo que yo fuera recomendada para el trabajo".



Y agregó: "Nunca me imaginé trabajar con un jugador de la talla de José María Giménez. La verdad que no y más este año que salió campeón, creo que le traje un poco de suerte".



Antes de trabajar para Giménez fue a Dubái con sus antiguos jefes, le pidieron que se quedara, pero le había dado su palabra a la familia colchonera.





"Venía comenzando la pandemia, con los otros jefes estuve hasta el 22 de mayo porque ellos se fueron a vivir a Dubái y me fui con ellos durante dos meses y medio. Fui para que los niños no sufrieran el cambio rotundo por todo el tiempo que trabajé para ellos. Pero yo solo fui por ese tiempo porque ya le había dado mi palabra a José María que iba a volver a España para trabajar con ellos".



Continuó: "Mi ex jefes me propusieron que me quedara, pero ya le había prometido a Giménez que volvería y también es que es otro país, no manejo el inglés, entonces era más difícil".



José María Giménez es una persona humilde y honrada, así lo describió su empleada desde el 22 de mayo del 2020: "Siempre se dedica a sus hijos, es buen padre y esposo. Lo que más lo caracteriza es la humildad, él sabe cómo se sufre por su infancia, lo que es no comer por todo lo que vivió y también de donde viene".

Laborar para el jugador del Atlético le cambió la vida de forma rotunda: "no por la paga, si no por cómo son ellos porque la verdad me tratan muy bien, me hacen sentir parte de su familia y eso me motiva a seguir mejorando cada día en mí trabajo".



Esta nueva experiencia llevó a Denia Cerrato a conocer un poco más a José María, le consultamos por su comida favorita y también nos contó la comida hondureña que probó el jugador.

"Sería el asado (lo que más le gusta) ja.ja.ja porque no pueden comer mucho, pero de vez en cuando si se da sus gustitos. Es una tradición uruguaya comer eso".



Y sobre la comida hondureña: "Una vez nos invitó a un asado tradicional y le preparamos unas catrachas y le gustaron mucho. Nos atendió muy bien y nosotros le dimos a probar, casualmente teníamos queso de Honduras porque lo mandamos a traer y ya sabe lo que es la comida hondureña".

IR A CELEBRAR EL TÍTULO COLCHONERO

Para Denia trabajar para José María Giménez se ha convertido en una experiencia inolvidable, tanto que celebró junto a los colchoneros el título de la Liga Española.



"Es algo inexplicable, yo amo el fútbol, pero estar en el lugar en el estadio de ellos y ver cómo viven ganar un título, la verdad es que no hay palabras en sí para contarlo. Me sentí muy importante porque ellos me escribieron el domingo (su día libre) y me dijeron que los acompañara a la celebración. En ese lugar solo se permiten familiares o gente que ellos quieran tener, entonces ese momento fue único para mí".





Las fotos que se hicieron virales con los futbolistas, pero faltó con el Cholo



"Claro, era mi momento. Faltó con el entrenador porque justo en ese momento estaba dando entrevistas y no quise incomodarlo. Ojalá que haya otra oportunidad para poderla mostrar".



¿Qué foto le gustó más?



"Las que me gustaron fueron tres, la de José María, la de Suárez y la de Oblak, estos dos últimos fueron claves para el título del Atlético en LaLiga".



¿Qué le dijo su familia tras las imágenes?



"Saben que siempre el fútbol me ha gustado, cuando estaba en Honduras me pasaba viendo los partidos y que lo disfruto mucho".



Denia tiene repartida su familia, vive con un primo y un hermano en España y a sus padres en Honduras. Uno de sus sueños es volver a verlos, no lo hace desde 2018, la última vez que visitó el país.



LA CAMISA DEL CHOCO

En su perfil de Instagram, se puede ver como Denia comparte una fotografía con la camisa del Antony Lozano, pero ¿Cómo la consiguió?



"Cuando jugaron con Cádiz Giménez me la consiguió, me la trajo de sorpresa. No lo conozco personalmente porque no dejan entrar público, a ver si esta temporada que viene puedo conocerlo".





También contó de otra de las camisa que tiene gracias al jugador colchonero y con esto reveló el equipo de España que le gusta mucho.



"Cuando jugaron el partido de la primera vuelta Atlético-Barca, me consiguió la camisa de Griezmann y la tengo guardada". ¿Por qué no la de Messi?: "No sé, quizá que porque fueron compañeros con Griezmann y se le hizo más fácil pedírsela".



Y aseguró: "Cuando Giménez me conoció sabía que yo soy del Barcelona y claro, me contrataron ya sabiendo eso. Este año tuvimos mucho debate por la LaLiga, pero ya cuando el Barca perdió contra Granada yo le dije: 'hasta aquí llegó mi equipo ahora con todo a ganar ese título'. Es bonito pelear por el fútbol sanamente".



OLIMPISTA DESDE LA CUNA



Además, cuando fue consultada por el equipo de sus amores en Honduras contó: "Los colores del Olimpia llegan donde están los aficionados, la verdad es que en Madrid hay mucho olimpismo, el viejo León tiene muchos aficionados por todo el mundo".



Feliz por el tricampeonato: "Hay partidos que me despierto, especialmente cuando es contra Motagua siempre me desvelo, este último no pude porque tenía que hacer muchas cosas. Siempre me informo de los resultados del equipo en Diario Diez. Lo bueno es que ganamos otro título".



Otras actividades que suele hacer



"Me gusta conocer lugares, vamos a una que otra tienda y ya los sábados y domingo juego al fútbol para pasar tiempo con los amigos. Juego de defensa y a veces de portera cuando no está la titular".



Mismo puesto de Giménez



"Sí, coincidimos a veces me da consejos de como cabecear, una vez llegó a verme a la cancha de sorpresa y me puse un poco nerviosa. Da la casualidad que en un tiro de esquina di un cabezazo y cerré los ojos, él me dijo después que eso no se hace ja.ja.ja".



Su trabajo con José María la llevó a conocer a dos jugadores de élite, Luis Suárez y Fede Valverde, ambos buenos amigos de su jefe.



"Sí, Suárez viene aquí y también ellos van a su hogar y yo puedo decir que estuve en la casa de Luis, porque ellos me llevan donde los invitan y gracias a Dios tengo esos privilegios".



¿Cómo es Lucho?



"Es una persona común y corriente, también es muy humilde la forma de ser él muy amable, sí le pides un autógrafo te lo da por muy ocupado que esté".





Giménez se acuerda de Fabián Coito actual DT de Honduras



"Coincidieron con él (Coito) en la sub-20, también Fede Valverde, jugador del Madrid, me contó que lo tuvo como entrenador. Me dicen que es muy bueno y que esperan vernos en el Mundial y que nos enfrentemos (Uruguay-Honduras) en la fase de grupos".



¿Probó el mate?



"Sí, pero yo no dejo mi café. ja.ja.ja. No me gusta mucho la verdad, prefiero mil veces el café Oro que compramos acá y de vez en cuando el Maya. Nada de instantáneo".

El sufrimiento de Giménez esta temporada.



"La verdad que sí, sufrió mucho porque tuvo muchas lesiones, él siempre trabaja para estar bien físicamente, pero este no fue su mejor año por los problemas que tuvo. Giménez da lo máximo por su deseo es ganar constantemente, pone garra en todo partido".



Y cerró: "Cuando vino yo le pregunté sobre ese partido (contra Osasuna penúltima jornada) y me dijo 'la verdad que pensé que se nos escapaba LaLiga', y la verdad siempre sufre que está fuera del terreno de juego".