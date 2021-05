Haaland sorprende a Boca Juniors: "Me jode y me pregunta '¿Cuándo vamos?', me pidió la camisa nueve"   

Real Madrid y Barcelona se lo pelean, pero Haaland sorprendió durante sus vacaciones al portar una camisa de uno de los equipos más grandes del mundo, la de Boca Juniors.

El delantero noruego portó la mítica número nueve que vistió Martín "Loco" Palermo, la foto se hizo viral en el mundo Xeneize, pero hay un gran protagonista detrás de esta historia.



"Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta '¿Cuándo vamos?' así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve. Es bastante fan. Lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más", confesó su ex compañero en el Dortmund Leo Balerdi.





El joven ahora juega para el Marsella, pero antes de su marcha le inyectó en vena a Erling Haaland la pasión por el mundo Boca.

El noruego revolucionó durante sus vacaciones su red social de Instagram al salir vestido con la camisa de visita del Xeneize.