OFICIAL: Eric García deja al Manchester City y confirma su fichaje por el FC Barcelona

Ayer el Real Madrid anunció el fichaje de David Alaba y hoy ha sido el turno del FC Barcelona.

El mercado de fichajes está que arde en Europa tras el final de temporada y hoy se confirma la primera contratación de Joan Laporta de cara a la temporada 2021-22.

Eric García, defensa español de apenas 20 años de edad, confirma su fichaje por el Barcelona.

“He pensado en mi futuro, en el que creo que ahora es lo mejor. Creo que es una decisión valiente. Estoy convencido del paso que he hecho”, contestó García en una entrevista para L’Esportiu cuando se le preguntó por su regreso al Barcelona.

De esta manera, Eric García hace oficial su llegada al Camp Nou antes de que el club lo anunciara. Y es que el Barcelona decidió esperar que García, quien es jugador del Manchester City, dispute la final de la Champions League ante el Chelsea.

Por otra parte, el defensa español habló de Gerard Piqué, quien puede ser su compañero en la zona defensiva. Afirma que no le asusta ser comparado con él.



Eric García no quiso renovar con el Manchester City y llega libre al Barcelona.

“No le doy ninguna importancia porque somos futbolistas diferentes, ¿no?” E incluso se atrevió a vacilar al veterano defensa culé. “La verdad, quito hierro al tema. Gerard lo ha conseguido todo, es de los mejores centrales del mundo, está más que reconocido y yo tengo 20 años y estoy empezando mi carrera, prácticamente. Así que la única comparación posible es ésta, que ambos somos de la cantera y vivimos en Manchester, pero él al equipo no tan bueno. Yo he tenido más suerte y he podido jugar en el mejor equipo de Manchester. Una lástima para él”, tiró el central de Martorell.

LA LLEGADA DEL KUN

Por último, se refirió a la llegada de Sergio Agüero, quien también será jugador del Barcelona la próxima temporada.

“El Kun es un fenómeno y una máquina de hacer goles. ¿Que tiene una edad? ¡Olvídate! El Kun hará goles hasta los 100 años, es una leyenda, un mito. Y un compañero fabuloso”, compartió.

