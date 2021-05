Kun Agüero: "Yo creo que Messi seguirá, será un placer y un orgullo jugar junto a él"

Sergio "Kun" Agüero ya es el nuevo jugador del FC Barcelona y en su primera conferencia de prensa habló de todo, desde lo que representa llegar a dicho club hasta de Lionel Messi.

Mucho se está hablando que el fichaje de Agüero en gran parte es para intentar retener a Leo en el Barcelona, quien no ha renovado contrato y ya es libre.

El "Kun" Agüero habló sobre el futuro de Messi, con quien espera compartir vestuario.

"Espero que podamos jugar juntos. Es un placer y un orgullo jugar junto a Leo (Messi). Yo creo que seguirá. Para mí, el Barcelona, también porque está él, el mejor club del mundo", dijo.

Ver: Así es la explosiva novia del Kun Agüero que ahora le va al Barcelona

Messi y Agüero tiene una gran amistad, se conocen desde pequeños, según el Kun Agüero.

"Conviví con él en la selección. Hablo todos los días con Leo y entrenar todos los días será muy bonito. Daremos lo mejor para el club", expresó.

"EL MEJOR CLUB"

Agüero perdió la final de la Champions League con el Manchester City el pasado sábado, pero hoy asegura estar contento por fichar por el Barcelona.

"Estoy muy contento. Gracias al presidente Laporta y a todos los que han ayudado a que venga. Intentaré dar lo mejor para ayudar al equipo a ganar cosas importantes", empezó diciendo Agüero durante su presentación en el Auditori 1899 del Camp Nou.



Kun Agüero dice que es un sueño estar en el Barcelona, algo que se imaginó desde pequeño.

"Es una alegría inmensa porque desde pequeño, y además con Leo, el Barça es el mejor equipo del mundo", añadía en su introducción Sergio Agüero.

Además: Zidane dispara contra el Real Madrid y Florentino Pérez

El Kun ha revelado que es un sueño hecho realidad llegar al Barcelona: "Le dije antes al presidente que cuando era niño dije: 'Algún día seguramente se fijarán en mí'. Y aquí estoy. Cuando sale esta oportunidad, cualquier jugador vendría corriendo".

OTRAS FRASES

Lesiones

"Salvo la temporada pasada, he hecho nueve años muy buenos y he podido ayudar al equipo a conseguir cosas importantes. Este año por un tema de rodilla, luego el covid... pero los últimos cuatro meses me sentí muy bien físicamente. La rodilla está perfecta".

Entrenador

"No es asunto mío. El club tomará la mejor decisión. No tengo el derecho de opinar. No he hablado con Koeman".

Guardiola

"Me dijo que iba al mejor equipo del mundo. Es un crack como entrenador. Desde que llegó a propuesto un fútbol diferente. Propone mantener la pelota. Me hizo mejor a mí y a todo el equipo".

Ofertas

"Cuando el Barça me llamó, ni lo dudé. No quiero otro equipo. Sólo quiero el Barça. Así ha sido este mes y medio o dos meses. Cualquiera al que le preguntes, viene".

Leo Messi

"Hablo todos los días con él. Pero no puede decir de qué hablamos. Me ha felicitado. Lo conozco de chico. Entrenar con él todos los días... en la selección es poco. Tenerlo aquí todos los días".