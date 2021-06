Ronald Koeman rompe el silencio, se desahoga tras su renovación con el Barcelona y envía mensaje a Laporta  

"¡Construir un Barça ganador y lograr éxitos!", ese es el objetivo de Ronald Koeman tras confirmarse que será entrenador del Barcelona para la próxima temporada.

Luego de conocer la noticia, el DT holandés rompió el silencio, se desahogó y envió un mensaje a Laporta por la confianza que le tiene.





Koeman aseguró sentirse "aliviado", ya que su puesto estaba en tela de juicio desde que terminó la campaña pasada donde solo ganó la Copa del Rey.





"Me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el presidente Joan Laporta me haya dado su apoyo y se haya restablecido la calma", dijo el entrenador en un mensaje en Instagram.

Y añadió: "El objetivo de todos en el club es el mismo: ¡construir un Barça ganador y lograr éxitos!", argumentó el DT.





Barcelona ya hizo oficial tres fichajes, Kun Agüero, Eric García y Emerson Royal, tres jugadores que llegan a reforzar al equipo culé.