Confirman el futuro de Hazard y envían duro dardo a la prensa madrileña: "solo ellos escriben eso"  

El portero belga Thibaut Courtois habló para los medios de su país y confirmó el futuro de Eden Hazard, el guardameta fue claro en su respuesta.



También habló de Zidane y le envió un duro dardo a la prensa madrileña. También dijo haberse sentido mal por no haber conseguido algún título.



Decepcionado por no ganar nada



"Sí. Para el título, era más el Atlético el que tenía que perderlo que nosotros ganarlo porque estuvo mucho tiempo por delante. Lo que fue una pena fueron las pocas decisiones extrañas de arbitraje que nos costaron algunas victorias. Obviamente nos decepcionó no ganar un trofeo, pero eso es fútbol. No hemos perdido la liga en los últimos partidos. Nuestra segunda parte de la temporada fue muy buena con victorias ante el Barcelona y un empate ante el Atlético. Siempre estuvimos presentes en los grandes partidos. Fue contra otros equipos donde no hicimos nuestro trabajo. En cuanto a la Champions League, fue una pena perder en la semifinal ante el Chelsea. Todavía había lesionados y casos de COVID en ese momento. Pero tenemos que admitir que el Chelsea fue más fuerte que nosotros en el partido de vuelta. Y luego ganaron el torneo, lo que demuestra que fueron duros esta temporada con la llegada de Tuchel".



Las críticas en España



"Allí, cuando todo va bien, todo es color de rosa, pero cuando no va, la crítica es aún peor. Así que no quiero decir que sea mejor en España. En Bélgica, solo tengo la impresión de que nos gusta la gente que sube, como Remco Evenepoel (ciclista belga), pero una vez que estás arriba es más complicado. Si no haces las cosas bien, rápidamente te critican, mientras que si tienes éxito, lo encontraremos normal".



¿Cómo vivió la última temporada Hazard?



"Siempre es una pena ver que Eden tiene problemas. Lo conozco desde hace mucho tiempo y recuerdo las muchas veces que hablamos del Real Madrid imaginando que algún día podríamos jugar allí juntos. Sé que todavía quiere ser un jugador importante para el Real y ayudar al club a ganar títulos. En los últimos meses ha trabajado mucho en el gimnasio. Ahora está en muy buena forma. Físicamente es más fuerte que antes. En el entrenamiento lo vi muy eficiente y muy activo. Podías ver al Eden de la selección o del Chelsea. Es una lástima que volviera la última pequeña lesión. Si puede jugar un poco contra Croacia y ser importante en la Euro, será genial para la selección. Pero también para él y para el Real durante la próxima temporada".



¿Y su futuro?



"Estoy 100% seguro. No quiere moverse. Solo la prensa madrileña escribe sobre el deseo de irse".



De Zidane a Ancelotti



"Con Zidane todos tuvieron buen trato. Pero Carlo Ancelotti sabrá quién es Eden Hazard y qué jugador es. Depende de Eden hacerlo en el campo. Conocemos sus cualidades y no debemos dudarlo".



¿Podrá Hazard triunfar en el Madrid?



"Sí. Quiere aguantar, jugar liberado de lesiones y ganar títulos. En el Real Madrid hay críticas todo el tiempo y para todos. Gareth Bale fue criticado, pero ganó la Champions League y marcó un doblete en la final de Kiev. En Lisboa, también me marcó en la final (risas). Todos sabemos que en el Real hay presiones y críticas por parte de la prensa y la afición. Eden puede manejar esto. Lo conozco lo suficientemente bien como para poder decirlo. Todavía puede cambiarlo todo".