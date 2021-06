''Yo amo al Real Madrid y lloré en el adiós; estaba en el mejor club del mundo, pero me llamó la Juve...''

Sami Khedira anunció su retiro del fútbol profesional hace diez días, dejando una brillante carrera que empezó en su casa, con el Stuttgart, y pasando por clubes como Real Madrid y Juventus. En un diálogo con Marca, el alemán cuenta cómo se dio su fichaje por el conjunto merengue y además su salida. También expresó su felicidad porque Ancelotti regresó al equipo blanco y asegura que Mourinho le cambió la vida.

Puyol se equivoca y Khedira aprovecha para marcar en el Clásico

Sus días tras colgar los botines

''Esto no es una decisión de un día para otro, he dejado lo que más amo y hay que ir asimilándolo poco a poco. Mi cuerpo no estaba preparado ya para seguir jugando al más alto nivel y llegado este momento hay que dejarlo, es lo mejor. Si no puedo darlo todo, es mejor echarse a un lado. Es algo que llevaba tiempo pensando, hablándolo con mi familia. Ahora mismo, las sensaciones son extrañas. Por un lado estás triste, porque ya no jugarás más, pero por el otro miras lo que has conseguido, sientes mucha felicidad y orgullo. Tuve una carrera fantástica''.

Recuerda su fichaje por el Real Madrid

''Perfectamente. Nos acababa de eliminar España del Mundial de Sudáfrica y yo estaba hundido. Estábamos todos muy tristes, porque esa generación merecía una final. Estaba tocado, no se me iba de la cabeza y de pronto recibí una llamada. 'Sami, te quiere el Madrid y te va a llamar Mourinho'. Es una jodida broma, pensé. No estoy para estas cosas ahora. 'Te va a llamar Mou', me insistió. '¡Te vas al Real Madrid!'. Me cambió todo el cuerpo de repente. Estaba muy nervioso y mi mayor preocupación era el inglés, porque por entonces no lo dominaba. Así que me llamó Mourinho y le pedí si podíamos hablar por mensaje. Se rió y me dijo que claro. Me dijo que me quería para el Madrid, que no lo dudara. Y esa conversación cambió mi carrera. Mourinho es lo mejor que me ha pasado''.

Buenas temporadas con Mourinho y los Clásicos

''Mis primeros años en el Madrid fueron de una intensidad increíble. Los Clásicos del primer año fueron historia. El primero fue muy duro. Era mi primer Clásico también y perdimos 5-0. Qué duro fue, pero eso nos hizo mejores. Mourinho ahí dio otro paso al frente con el equipo y fuimos más competitivos. Despertó otro Madrid en ese momento y se vio en los siguientes partidos. La Copa del Rey que ganamos fue increíble, que manera de jugar. Eran partidos en los que se sufría mucho dentro del campo, pero a la vez disfrutabas por todo lo que se vivía''.

Les faltó la Champions con Murinho

''La rozamos, sí. Ese equipo era increíble, con mucha calidad, garra y pasión. Ganamos una Liga de manera maravillosa, impecable, y en la Champions nos faltó un poco de suerte''.

Y llegó Ancelotti

''Que era completamente diferente a Mourinho. A mí personalmente me sirvió para seguir evolucionando, para jugar de otra manera. Me daba mucha confianza, me decía que jugara y que me asomara más al área rival, que podía marcar más goles. Y lo hice. Él concebía el equipo y el Madrid como una familia y nos cuidaba a todos''.

Jugó la final de Champions luego de salir de una lesión de rodilla

''No lo olvidaré jamás. Me rompí y por plazos me debía perder hasta el Mundial de Brasil. Pero yo dije, tengo que llegar. Me operaron y me encerré en una clínica de Alemania para recuperarme. Vivía allí, en la clínica, recuperándome a todas horas. Un esfuerzo que nadie sabe. Estaba solo allí, en la clínica con los médicos y los fisios. Pero también estaba Carlo. Desde que me lesioné hasta que volví a entrenarme en Madrid me llamó todos los días. Un día, otro, otro... Como cuando te llama tu padre, yo ya esperaba cada día la llamada del míster, porque nunca fallaba. Él tenía 23 jugadores, los mil problemas de un entrenador, la presión, su familia... y me llamaba cada día para charlar conmigo''.

Ancelotti regresa al Madrid

''Es una buena noticia. Al margen de los títulos, recuerdo que hicimos muy buenos partidos, muy buen fútbol. No es fácil una segunda etapa, creo yo, pero al haber pasado ya seis años estoy seguro de que puede hacerlo bien. Me parece una gran idea del Madrid''.

Khedira decide retirarse del fútbol a los 34 años

¿Con quién disfrutó o aprendió más en el campo?

''Con Xabi Alonso fue con el que más aprendí. Yo llegué joven al Madrid y jugar a su lado... Para mí era el mejor número 6. De verdad, que su carrera fue increíble y yo aprendí mucho. Y luego estaba Mesut, ¡qué jugador! Cómo se movía, qué calidad, qué controles, qué pases a Cristiano...''.

¿Por qué dejó el Real Madrid?

''Es triste dejar el Madrid, yo sabía que estaba en el mejor club del mundo. Vivía además en una ciudad increíble, ganaba títulos. Yo lo di todo hasta el último día, pero llegó el momento de salir. Yo amo al Real Madrid y lloré en el adiós. Recuerdo dando un paseo por la noche por Madrid, yo solo, recordando todo. Era difícil. Pero me llamó la Juve y sentía que era un cambio que me haría crecer''.

Cristiano Ronaldo, su compañero en el Madrid y la Juve

''Sí, es un goleador increíble. Ahí están sus goles, sus números. Pero he tenido también porteros increíbles como Buffon y Casillas, que son leyendas del fútbol. Buffon además es una de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol, es increíble lo buen tío que es. He jugado con Ramos, uno de los mejores centrales del mundo y de todos los tiempos. ¿Y los tres años de Özil en el Madrid? Que la gente coja esos tres años y repase lo que hizo y cómo jugó al fútbol. Lo que hizo Mesut en el Madrid era una maravilla, de lo mejor que he visto jamás''.

¿Qué tal le fue en la Juve?

''Muy bien, fui muy feliz también. Gané títulos, fuimos una familia... Fue una gran decisión''.