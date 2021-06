Cristiano Ronaldo y su futuro: Se olvida de la Eurocopa y estos son los dos clubes que piensan en él

Cristiano Ronaldo finalizó su temporada entre enfado y desilución. El portugués cerró este nuevo año futbolístico con la eliminación de Portugal en octavos de final de la Eurocopa a manos de la Bélgica de Lukaku. Ahora deberá definir su futuro.

Y con respecto a su temporada, en la Juventus, de hecho, las cosas no le fueron mucho mejor. Ganó Copa y Supercopa, pero nunca estuvo luchando por el scudetto y, en la Champions, llegó una humillante eliminación ante el Oporto tras las que vivió ante Ajax y Lyon.

Eso sí, la Juve, con los goles del crack luso, quien marcó 36 goles en 44 presencias, evitó la ofensa de jugar Europa League y consiguió el pase a la Champions League en el último suspiro de la temporada. CR7, además, celebró el título de Capocannoniere de la Serie A por primera vez (con 29 dianas).



AS ha dicho que la prioridad de Cristiano Ronaldo era regresar al Real Madrid, ya que no desea continuar en Italia, sin embargo, Florentino Pérez fue tajante al aducir que eso no iba a suceder.

No obstante, Cristiano siempre tendrá mercado, y siempre en la élite, pues además del Manchester United, que todavía no ha movido ficha, queda la opción del PSG. Se menciona que los parisinos pretenden ficharlo, pero la Juve lo dejaría ir siempre y cuando suelten a Mauro Icardi.



La idea sigue siendo viva y la Juventus la concretaría sin problemas, ya que liberarse de los 60 millones brutos que cuesta Ronaldo sería un alivio. Todo dependerá de los planes del PSG. Con Lionel Messi cada vez más cerca de la renovación en el Barça, si Mbappé finalmente se marcha, fichar a Cristiano Ronaldo sería la opción más sensata y rápida.

El sueldo que CR7 percibe en la Juventus es de 30 millones de euros netos y el club tasa su traspaso en 28 millones, algo que no es ningún problema para el París Saint Germain, quienes también van por el fichaje del Sergio Ramos, quien llegaría a coste cero.