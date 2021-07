El crack que Laporta y Koeman quieren vender para ajustar el Fair Play Financiero y renovar a Messi

La prioridad de Barcelona en este mercado de fichajes es renovar a Lionel Messi, su gran estrella y líder del equipo culé.

Los dos que Laporta no quiere, pero no pretenden irse: así marcha la operación salida en Barcelona; cinco salidas oficiales y faltan siete



Para ello, tiene que liberar la masa salarial para no infringir en el Fair Play Financiero y así evitar un castigo.



Desde Jugones de El Chiringuito, han informado que Laporta y Koeman se reunieron para intentar vender a un crack de la plantilla, Antoine Griezmann.





"Barcelona tiene que hacer en este verano un traspaso sí o sí y ahora mismo el francés es que tiene todos los números (para irse) y más después de una reunión entre Laporta y Koeman. El jugador no está por la labor, pero hay clubes de Italia que han preguntado por él y desde Inglaterra se apunta que el City quisiera ficharlo si no llega a un acuerdo con Harry Kane", así lo informó Josep Soldado, periodista de la cadena española.



El conjunto culé debe deshacerse de uno de los jugadores en ataque ya que con la llegada del Kun Agüero y Depay la zona ofensiva está muy bien cubierta.

Griezmann tiene un valor actual de 60 millones de euros, según la página especializada Transfermarkt. Además, su salario es de 33.8 'kilos' al año, algo que aliviaría la económica del Barcelona si se lo quita de encima.