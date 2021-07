Haaland sobre la supuesta oferta del Chelsea por él: "Espero que sean rumores, ya que es mucho dinero"

Erling Haaland es muy comedido al momento de hablar de las ofertas que hay en la mesa por él, no le gusta alardear de cifras, es más, dice que los 175 millones de euros que supuestamente el Chelsea ofreció por él es demasiado dinero.

En plática con Sky Sports, el actual delantero del Borussia Dortmund habló sobre las ofertas que tiene para salir de la Bundesliga.

"Antes de ayer no he hablado con mi agente en un mes... tienen que decírmelo (si hay ofertas). Pero espero que sean sólo rumores, ya que 175 millones de euros sería mucho dinero para una persona", comenzó diciendo.



Haaland es claro que tiene contrato con el equipo del Signal Iduna Park por lo que de momento no piensa en otra cosa más que en el Borussia Dortmund.

"En primer lugar, me quedan tres años de contrato con el Dortmund. Estoy disfrutando de mi tiempo aquí. Pero, por supuesto, los títulos son importantes porque es lo que quiero", cerró diciendo el jugador.