EN VIVO: ¡Terremoto en Francia! Messi está realizando exámenes médicos para firmar con PSG

- Bienvenidos al minuto a minuto de la llegada de Messi al PSG -

10:10 am: En las oficinas del club parisino también se encuentras cientos de hinchas, pero en este lugar no será donde Messi llegará.

9:30 am: La multitud se ha traslado hacia el estadio Parque de los Príncipes donde el PSG le espera con alfombra roja.

8:40 am: Messi, escoltado por policías, se encuentra en el Hospital Americano privado ubicado en Neuilly donde realizará los exámenes médicos que podrían tardar alrededor de 3 horas, tiempo en el que harían oficial su fichaje.

8:30 am: El PSG anuncia vía sus redes sociales que mañana a las 11 am de París tendrá una conferencia de prensa en el Parque de los Príncipes, escenario donde presentarían a Lionel. Será a las 3 am hora de Honduras.

8:20 am: Antonella, esposa de Messi, arribó junto a sus hijos hotel donde se hospedará en los próximos días.

8:10 am: La multitud se ha trasladado hacia el estadio del club parisino, Parque de los Príncipes.

8:00 am: Así reaccionó la afición tras ver al astro argentino en el aeropuerto. ¡Locura en París!

7:50 am: Leo, junto a su familia, llega a París para firmar con el PSG. El argentino fue a saludar a los miles de aficionados que le esperaban afuera del aeropuerto Le Bourget.

7:40 am: PSG hace oficial que en las próximas horas anunciará el fichaje de Lionel Messi.

7:20 am: Neymar publica un story en Instagram donde le da la bienvenida a su viejo amigo Leo. Se reencontrarán en París.

6:00 am: Messi sale de Barcelona para viajar hacia la capital de Francia con su nuevo equipo. El vuelo dura al menos hora y media.