Messi se destapó: salida de Barcelona, Champions con el PSG y la cláusula prioritaria que pidió; "Jugar con Mbappé y Neymar es una locura"

Lo que nadie esperaba se dio, Lionel Messi inicia este 11 de agosto del 2021 un nuevo ciclo. Es nuevo jugador del PSG por las próximas dos temporadas y ya fue presentado.

Con un rostro muy diferente al que vimos el domingo en su adiós al FC Barcelona, Messi brindó su primera conferencia de prensa y el presidente parisino le dedicó unas palabras antes de comenzar todo.



BIENVENIDA AL PSG POR PARTE DE AL-KHELAIFI



"Estoy muy contento y orgulloso de poder presentar a Messi como jugador del PSG. Es un día histórico e increíble para el club y para el mundo del fútbol. Es un momento fantástico para nosotros. Leo es el único en ganar seis Balones de Oro. Ha hecho el fútbol mágico y es un honor tenerlo aquí. Será muy bonito. Recuerdo que el primer día que empezamos, había gente que se preguntaba qué haríamos. Tenemos un gran proyecto de estar hoy donde estamos. No es ningún secreto que con este jugador había un gran deseo de las dos partes para que esto fuera posible. Leo, quiero agradecer a ti y a tu familia la tarea que habéis realizado por el club y para los aficionados. Muchas gracias.







Agradezco a nuestros sponsors que creen en nosotros. Hoy es un momento increíble pero aún no hemos ganado nada. Solo es el inicio. El trabajo duro inicia ahora. Primero, en el terreno de juego. Y también fuera. Messi ha ganado muchos títulos y estoy seguro que nos dará muchos. Tenemos una gran plantilla, a los mejores del mundo y también a un gran entrenador. Para mí, el mejor. Muchas gracias. Dejo la palabra a Leo.



Ya me han dicho que París es la ciudad favorita de tus hijos".

Messi ya posó como nuevo jugador del PSG con su dorsal 30, el argentino comienza a recuperar su felicidad.



Lionel Messi agradeció las palabras del presidente y habló de su marcha del conjunto culé, además del recibimiento de los aficionados.

"Estoy muy feliz. Mi salida fue muy dura. Son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. La felicidad es enorme nada más llegar acá. Quiero empezar a entrenar, quiero que esto pase rápido. No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros y el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Agradezco al presidente y a Leonardo por cómo me trataron. Lo rápido y fácil que fue todo. Era una situación difícil de arreglar en tan poco tiempo. Estoy feliz de estar acá y estoy ilusionado. Tengo ganas intactas de seguir ganando. El PSG es un club ambicioso y estamos preparados para pelear por todo. Quiero seguir ganando títulos, por esto vengo a este club. Agradezco a los parisinos mi llegada, fue una locura", aseguró Lionel.



Luego comenzó la ronda de preguntas por parte de los periodistas y Messi se destapó, no tuvo tapujos a la hora de hablar y esta es la cláusula prioritaria que pidió.



Neymar, Mbappé y el vestuario del PSG



"Jugar con Neymar y Mbappé es una locura. Se han hecho fichajes espectaculares. Mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir. Lo haré con los mejores y eso siempre es lindo y hermoso. Está claro que sí, que tengo gente amiga y conocida en el vestuario. Tanto el PSG como yo buscábamos lo mismo antes de estar separados y ojalá lo podamos conseguir. Ney fue una de las causas, también Di María, Paredes... eso también hizo mucho para elegir venir a este lugar".



¿Cuándo espera debutar?



"No sé cuándo debutaré. Más de un mes parado llevo. Ayer vi a Pochettino y al cuerpo técnico. Tendré que hacer una pretemporada y estar bien. Quiero jugar lo antes posible, pero no te puedo decir una fecha. Según me vaya sintiendo y el cuerpo técnico decida que es el momento".



Recuerda todo lo que pasó en menos de una semana



"Todo lo que me pasó estas últimas semanas fue duro y rápido. También emocionante, sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir y pasé. Pero sí ilusionado por esta nueva etapa. Fuimos asimilando poquito a poco todas estas emociones. Cada uno como podía".



Sobre el público del PSG



"Habrá tiempo de vernos y tener contacto con la gente. Vamos a disfrutar y ojalá sea un año extraordinario para todos".



Al-Khelaïfi sobre el nuevo proyecto: "Queremos ganar cada partido, cada trofeo. Pero aún no hemos ganado nada. Tenemos que trabajar, ganar partidos. Para ganar títulos necesitamos mentalidad ganadora y disciplina".

Al-Khelaïfi: "Mbappé es muy competitivo y ha dicho que quiere un equipo competitivo. No hay excusa ya. No se puede hacer más".



Conseguir la Champions con el PSG



"No es fácil ganar una Champions. Puedes tener el mejor equipo y no ganar. Los detalles te pueden dejar fuera. La Champions es difícil y el PSG también lo sabe. Hay que ser un grupo unido y fuerte, como creo que es este vestuario viéndolo desde fuera. Y también hace falta un poquito de suerte. No siempre gana el mejor", aseguró Messi.



Y agregó: "Es un equipo que está hecho, más allá de los fichajes que se han hecho. Vengo a ayudar, a intentar dar el máximo y con más ganas que nunca. Mi objetivo es poder volver a levantar otra Champions y caí en el lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo".



Messi, preguntado por el fútbol francés



"La liga francesa creció muchísimo en los últimos años. Es más competitiva. Después de tanto tiempo en un lugar tendré nuevos rivales".



Mensaje al Barcelona y mensaje a sus aficionados



"Antes de irme ya dije al aficionado del Barça. Siempre estaré agradecido. Esa es mi casa. Viví muchas cosas allí. Ellos sabían que iría a un equipo fuerte. Me conocen, saben que me gusta ganar. Quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar, si pasa, por un lado, será lindo volver a Barcelona. Y por otro lado será muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Pero es fútbol y puede pasar. Cambié muchísimo respecto a lo que era en Newell's. Crecí como deportista y como persona. Lo que sí puedo decir es que tengo la misma ilusión y ganas que cuando era un nene. Amo el fútbol y me encanta ganar. Dejaré todo para que así sea".



Al-Khelaïfi, sobre el 'fair play' financiero: "Lo hemos dejado muy claro. Lo estaba esperando. Siempre decimos que seguimos el 'fair play' desde el día que comenzamos. Siempre seguiremos la normativa. Con nuestra gente siempre miramos antes de hacer nada".



Otra vez fue consultado por el vestuario



"Todo el vestuario y el cuerpo técnico influenciaron y mucho. Cuando vimos que era posible, lo primero que hice fue hablar con Pochettino. Somos los dos argentinos y eso facilita las cosas. Hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. El plantel que tiene el PSG hizo mucho para que yo eligiera este club".



Para cerrar, según informa TyC Sports, Messi ha incluido en su contrato con el PSG una cláusula que señala todos sus partidos con la selección argentina como "una prioridad". Tras ganar la Copa América, Leo tiene entre ceja y ceja el Mundial de Qatar 2022.