Guardiola le responde a Klopp tras criticar el fichaje de Jack Grealish: "Que vaya y nos denuncie"

Pep Guardiola no se guardó nada y respondió a las críticas de Jurgen Klopp por el excesivo gasto en fichajes que realizan habitualmente el City, el Chelsea o el Manchester United.

Antes solo había uno o dos clubes. Ahora está el Chelsea con Abramovich y nuestro club con Sheikh Mansour. Quieren invertir en el fútbol. ¿Cuál es el problema? Tenemos límites como el Fair Play Financiero y si no están de acuerdo pueden ir al juzgado y denunciarlo", dijo el entrenador del Liverpool.



Pep Guardiola justificó el fichaje de Jack Grealish, jugador que le costó al Manchester City 100 millones de libras.





"Fichamos a Jack Grealish porque vendimos por 60 millones de libras, así que al final hemos gastado 40 millones de libras. Seguimos absolutamente las reglas. En nuestro club, los propietarios no quieren perder dinero, por supuesto, pero quieren gastar, así que podemos hacerlo", aseguró.

Pep cree que los fichajes son el reflejo del compromiso de sus dueños con el equipo: "Algunos propietarios quieren sacar beneficio del fútbol, por lo que no invierten en el equipo. Nuestros propietarios no quieren ningún beneficio, por lo que invertimos lo que podemos".



Y cerró: "Hace años, cuando el Manchester United ganaba muchos títulos fue porque gastaban más dinero que otros clubes. ¿Lo recuerdas? En ese momento el City no podía hacerlo porque no teníamos los dueños que tenemos ahora".