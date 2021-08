Laporta saca a la luz todo: los números rojos del Barcelona y su contundente mensaje a Messi

Joan Laporta brindó este lunes una extensa rueda de prensa para exponer la dramática situación económica que afronta el FC Barcelona luego de la carta pública que le envió Josep María Bartomeu. Eso sí, el mandatario expresó su optimismo ante la difícil situación y por supuesto fue consultado por la salida de Leo Messi.

''Quiero poner en contexto situaciones y explicar lo que nos hemos encontrado en el club. Nos encontramos con unos números que querría exponer de manera que se entienda. Lo primero que tuvimos que hacer es pedir un crédito puente de 80 millones d euros, porque sino no podíamos pagar las nóminas'', comenzó diciendo el máximo dirigente del club catalán.

''Tenemos pérdidas de 468 millones y ya las hemos presentado en LaLiga. El impacto Covid es de 91 millones. El Barça tiene un patrimonio negativo neto de 491 millones, es muy delicado porque nos ha obligado a trabajar con los auditores para que nos crean de que hay una empresa trabajando y contar con la credibilidad de los auditores'', añadió.

''Hemos tenido que demostrar credibilidad. Tenemos un fondo de maniobra negativo de 553 millones. Es la diferencia de lo que debemos y nos deben. La deuda bancaria se ha elevado a más de 600 millones'', comentó Laporta.

''Todo es dramático pero tenemos buenas noticias. Hay un plan estratégico sustentado en la credibilidad y experiencia que tenemos. Acabamos de conseguir 560 millones para reestructurar la deuda, a un 1,9% de interés y eso es una buena noticia. Tenemos 17 inversores interesados en el Barça Studios. Ya tenemos 5 propuestas para sponsor principal. Igual que veo al equipo motivado a mostrar su valía, en el equipo directivo, también. Hemos presentado un plan estratégico que los interlocutores creen. Tenemos claro que el Barça ha de ser propiedad de los socios, siempre será propiedad de sus socios''.

Salarios de los jugadores

''En estos momentos estamos trabajando, los jugadores tienen un salario fijo y unos bonus, todo esto se está racionalizando, algunos jugadores como Piqué, en el que lo mas claro era una reducción para poder inscribir a algunos jugadores, nos ha permitido realizar esta inscripción. En los otros casos se está contemplando un aplazamiento o una reducción de los bonus, se está viendo predisposición, y la idea es reestructurándolo todo en toda la plantilla, ya hubo una reducción por el Covid y aquello sí fue una reducción, se ha pedido una segunda reducción y la respuesta ha sido de sorpresa''.

Messi se marchó a París

''Pienso que ha sido una relación exitosa que ha durado muchos años y que al final se ha ido deteriorando, hemos avanzado el post-Messi dos años. Su presentación ha sido con sensaciones contradictorias, como todos los barcelonistas, hubiera preferido verlo en el Barça aunque hemos tomado la decisión correcta porque el Barça está por encima de todos. Le deseo lo mejor, me gusta verlo feliz, se lo merece y ahora quizá seremos rivales y como rivales tenemos que encajarlo''.

¿Acabó bien la negociación?

''He visto unas declaraciones de Messi muy acorde con lo que hemos explicado. Los comunicados de las dos partes iban en la misma línea. Si pensamos que se podía hacer es porque solo conocíamos los números de la anterior junta. Nosotros presentamos a LaLiga unas pérdidas de 89 millones que nos permitía hacer un esfuerzo. Cuando vemos que LaLiga nos daba expectativas éramos optimistas, pero cuando vemos a cambio de qué es cuando nos damos cuenta de que no puede ser, a pesar de que nos habíamos dado la mano con Messi''.

Hubiese querido otro final con Messi

''Leo también tenía sus tiempos, pero vimos que no podía ser, a pesar de que el futbolista hizo muchos esfuerzos para encajar su contrato en el límite salarial. Cuando vimos la magnitud de la tragedia vimos que no podía ser. Las dos partes hubiéramos querido otro final, pero hay que aceptar que no se ha podido cumplir la idea que teníamos en un principio. Ha acabado una de las más bonitas historias que se han producido en el fútbol, que normalmente no duran tanto. Prefiero recordar los buenos momentos y no los malos. Nosotros estamos ilusionados con el equipo y a Leo se le ve contento en París''.

Pitos en el Camp Nou y abrazo frío

''No se pitó a Messi en el Camp Nou, lo que pasa es que el público defiende al Barça y sabe de la unidad que necesita el equipo. Sobre el abrazo, en unas negociaciones que las dos partes esperábamos que fructificaran pues no salieron. Hay un disgusto mutuo. Yo personalmente le tengo la misma estima que le tenía, una lástima que esto no acabara como queríamos''.

Venta de jugadores con posible mercado

El objetivo de reducir 200 millones en salarios ha variado. Vamos a apostar por La Masía que nos permitirá entrar en el modelo que queremos. No contemplamos la venta de jugadores con un alto valor de mercado, salvo que no entren en los planes de la dirección deportiva''.

Conclusión

''Empieza una nueva era. Las perspectivas a corto plazo son complicadas, pero a medio plazo son magníficas. Solo podemos lograrlos con compromiso. Me ha gustado la reacción del vestuario y estoy seguro que será una tónica durante toda la temporada. Ha sido una reacción muy barcelonista, empezando por el cuerpo técnico. Todos los jugadores están más motivados que nunca y lo sabemos por los capitanes, que lucharán para que la temporada sea exitosa. El domingo se demostró que los barcelonistas tienen ganas de fútbol y de ver un equipo que lucha y juega bien''.