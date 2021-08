PSG: Pochettino se pronuncia sobre el debut de Messi, la situación de Mbappé y otro posible bombazo

Mauricio Pochettino compareció en rueda de prensa previo al partido que dispustará este viernes el PSG por la tercera fecha de la Ligue 1 ante el Brest. El entrenador argentino habló sobre la situación de Mbappé y nuevamente fue consultado sobre el posible debut de Messi.

El técnico todavía no le cierra las puertas al mercado de fichajes y asegura que le transmitirá a Leonardo (director deportivo) los refuerzos que necesitaría de acá al 31 de agosto, fecha en que termina el período de transferencias.

¿Cómo está Mbappé?

''Lo veo motivado, trabajando duro y muy bien para hacer una buena temporada. Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí esta temporada''.

¿Mbappé ha dicho a sus compañeros que se queda?

''Yo no estoy en ese grupo de jugadores, nuestras charlas son todas futbolísticas. Tiene un año más de contrato si no renueva, y él me demuestra que está contento con nosotros también''.

Se acerca el final del mercado

''Hay muchas cosas, me gusta este periodo y muchas veces me lo tomo con humor, porque creo que forma parte del fútbol. Se dicen muchas cosas y por experiencia algunas cosas pueden ser, otras no... Kylian está tranquilo, el club sabe lo que hace y lo que va a hacer, y sabemos que es nuestro, que es jugador del PSG, preparando el partido de mañana''.

¿Necesita más fichajes?

''No voy a decir públicamente lo que me ha dicho Al-Khelaïfi sobre el mercado. Se lo diré a Leonardo lo que necesito y él se lo transmitirá al presidente''.

Posible llegada de Pogba

''Hasta que el mercado no se cierre hay muchos rumores y muchas cosas pueden pasar, un club como el PSG está abierto a todo y a mejorar el equipo''.

Debut de Messi

''Estamos analizando si está con el grupo o no, luego daremos la lista. Lo que aporta todo el mundo lo sabe, así que todo es positivo, hay un gran ambiente y él se ha adaptado muy bien y muy rápido''.

Adaptación de Messi

''La conexión fue muy rápida, muy buen feeling en el vestuario con sus compañeros. El entendimiento no es solo en el campo sino también en el juego, contento por la adaptación que tuvo en el grupo''.

Donnarumma

''Estamos viendo también si puede estar con nosotros mañana. Ha sido el mejor de la Eurocopa y es visible todo lo que puede aportar al equipo, estamos encantados de que esté. Se está adaptando bien, tiene mucha energía, tanto él como todos los nuevos''.