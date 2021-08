Lo revelan: Mbappé le pide al presidente del PSG su salida en este mercado y la respuesta que recibió

La Gazzetta dello Sport desvela este jueves detalles de la reunión que mantuvo Kylian Mbappé con Nasser Al-Khelaifi el pasado lunes para hablar sobre su futuro lejos de París pese a que esta temporada puede jugar al lado de Leo Messi.

''Quiero ir al Madrid, no renuevo'', le dijo el delantero al presidente del PSG, según confirma la citada fuente. Mbappé le manifestó su intención de salir esta campaña de Francia para poner rumbo al fútbol español.

Una reunión que, a priori, no cambia los planes del conjunto parisino, que no tiene el empeño de venderlo este mercado, le respondió con un rotundo ''no'' y asume el riesgo de dejarlo escapar gratis en 2022.

Esta negativa por parte del PSG supone una ''traición'' para la el joven ariete, ya que Al-Khelaifi acordó con Mbappé desde que llegó al equipo en 2017 que no pondría impedimentos ante una posible salida en el futuro. Es por eso que el atacante le recordó ese compromiso al directivo, según informa el Times, por su parte.

La intención de Mbappé siempre ha sido la de salir del equipo francés en este mes de agosto. Ni siquiere la llegada de Messi lo ha hecho cambiar de opinión porque su sueño es vestir ya la camiseta del Real Madrid, que está por la labor de desembolsar hasta 150 millones de euros por su traspaso.

Eso sí, el delanteor no irá a la guerra con el PSG y no expresará públicamente su intención de dejar el club. En caso de que el presidente no ceda, Kylian se marchará gratis al Madrid en 2022.

Uno de los motivos por los que Mbappé aún no ha renovado es porque quiere liderar un proyecto. El cuadro de la capital francesa cree que con el fichaje de Messi pueden convencerlo de quedarse, pero el jugador ya ha tomado una decisión y esa es la de salir este mismo verano.