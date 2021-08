Estrella del Real Madrid adelantaría bombazo por Mbappé: "Tal vez un jugador del PSG se una a nosotros"

La salida de Lionel Messi del Barcelona ha alegrado a los jugadores del Real Madrid que esperan un posible bombazo en la casa blanca antes que cierre el mercado.

En su podcast, el alemán Toni Kroos se pronunció sobre lo que podría ser la llegada de un galáctico proveniente del PSG, que es nada más que la estrella francesa Kylian Mbappé.

El mediocampista campeón del mundo había hablado del tema Mbappé anteriormente, pero esta vez fue más contundente, pues le envió un mensaje: "Real Madrid siempre quiere a los mejores".

"¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería", dijo Toni.

Antes de ello, Kroos comentó que la salida de Messi de su máximo rival podría traer cosas positivas, como es un nuevo integrante al cuadro de Carlo Ancelotti.

"Quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros", dijo.

" Y tal vez salgan aún más cosas buenas como resultado. Tal vez un jugador de París se una a nosotros", concluyó el cuatro veces campeón de Champions.