Kroos se destapa en su podcast: mensaje para Mbappé, Messi y su marcha al PSG; brutal elogio a Cristiano Ronaldo

Toni Kroos ha vuelto a hablar de Kylian Mbappé, jugador francés que interesa al Real Madrid y que en este mercado se podría cerrar su traspaso definitivo.



Durante uno de sus habituales podcasts, el alemán también hizo un comentario sobre Lionel Messi y dio un brutal elogio a Cristiano Ronaldo.

Primero, celebra que Barcelona haya perdido a su máxima figura, quien se marchó al PSG, ya que es un rival directo del Real Madrid.



"Quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros", apuntó Kroos.



El alemán ya había hablado de Mbappé anteriormente, pero en esta ocasión volvió a hacer referencia y le envió un mensaje: "Real Madrid siempre quiere a los mejores".

"¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería", aseguró.



También quiso hablar de la situación de Cristiano Ronaldo y un posible regreso a la Casa Blanca, el alemán le envió un brutal elogio a CR7 mostrándole toda su admiración, lo catalogó como el mejor jugador de su generación.

Cristiano Ronaldo celebrando uno de los goles de Toni Kroos en su última temporada en el Real Madrid.



"De mi época, es Cristiano. Por supuesto que soy parcial, porque jugó un papel decisivo en la conquista de muchos títulos", comentó.

Y agregó: "No solo éramos compañeros de equipo, sino también vecinos en el vestuario y en privado. Vivía al lado de mi casa. Fue impresionante ver lo perfeccionista que es. Por eso está fuera de mi alcance nombrar a Messi".



Kroos se recupera de una lesión y espera volver pronto para ayudar al Real Madrid en la nueva gestión de Carlo Ancelotti en el banquillo.