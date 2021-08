¡Batacazo! Ilaix Moriba rechazó jugar con la Selección de España para hacerlo con una africana

En el Barcelona las cosas no van nada bien. Luego de la salida de Lionel Messi, comienzan a llegar más problemas, el más reciente, la no renovación de Ilaix Moriba, un mediocampista de 18 años que es de las joyitas salidas de La Masía que ya despuntan en el primer equipo.

Tras no alargar el contrato con los azulgranas y así decidir salir de la Ciudad Condal, el jugador sorprendió tras renunciar a la Selección de España, pues tiene decidido hacerlo con Guinea, su país natal.



Todo inicio tras la medida optada por Joan Laporta al poner en el mercado de pases al futbolista por 20 millones de euros. Este mismo, que no quiso renovar con el Barcelona porque no le dan el salario que pide (3M), por lo que fue castigado severamente por la directiva y establecieron un ultimátum: se vende en estas semanas o entrenará con el equipo filial hasta que culmine su vínculo.





Por el momento, Ilaix Moriba no ha dado el brazo a torcer y RB Leipzig presentó una oferta. Sin embargo, esta no fue del interés de la institución catalana, ya que solo ofrecieron 7 millones de euros, y peor aún cuando restan solo 10 días del mercado de pases.



Ilaix se comunicó con la Real Federación Española de Fútbol y les informó que renunciará a jugar con la Selección de España, pues tiene decidido vestir los colores de Guinea, su país natal, en lo que sería un batacazo para la ‘Roja’.



Moriba es considerado por muchos como un crack del futuro y hasta llegaron a compararlo con Paul Pogba, pero sus decisiones están dinamitando su corta carrera poco a poco. En la Selección de Guinea no asimilan aún el hecho, pues el jugador ya había tenido minutos con las juveniles de España.



De hecho, se maneja que Guinea convocará al barcelonista para los próximos juegos que sostendrán ante Marruecos y Guinea Bissau. El jugador fue nacido en 2003 en la localidad de Conakri.