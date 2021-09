¡No se contuvo! Gerard Piqué se burla del Real Madrid por el fichaje fallido de Kylian Mbappé  

Real Madrid se quedó con las manos vacías, el conjunto blanco no pudo concretar el fichaje Galáctico que quería, el de Kylian Mbappé.

¡Hundido! La reacción de Mbappé al saber que no fichará por el Real Madrid



El francés se va a quedar en el PSG para la temporada 2021/22 y Florentino Pérez seguirá esperando a uno de los jugadores que más ha querido para su proyecto.



Gerard Piqué no se olvidó y se burló del Real Madrid tras no poder concretar la operación en los últimos días del mercado de fichajes.





El central del Barcelona usó su Twitter para recordar una publicación de diario Marca: "¿Qué dorsal llevará Mbappé? Las tres opciones para el francés".

Real Madrid retira todo por Mbappé y hay fiesta en Barcelona: los memes hacen pedazos a los aficionados merengues



Piqué compartió una captura del periódico español y respondió "El 7". Una clara burla más para la entidad blanca por parte del capitán del FC Barcelona.