Duro comunicado: la Confederación Brasileña se pronuncia tras la suspensión de Brasil vs Argentina

El escándalo del Brasil vs Argentina por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 tiene un nuevo capítulo, ahora desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Brasil-Argentina se suspendió y los memes hacen pedazos a Messi, Neymar y Dibu Martínez



En comunicado oficial, el organismo se pronunció y dio su versión sobre lo ocurrido, aseguró que los argentinos no habrían cumplido con lo establecido.



Afirman que hubo una reunión on representantes de la AFA, Anvisa y el Ministerio de Salud en el que se dieron los puntos a cumplir, pero no sucedió así.



"Se intentó notificar a los jugadores, quienes se negaron a firmar la notificación entregada por las autoridades presentes en el estadio para el regreso inmediato a su país de origen", menciona parte del documento.





COMUNICADO ÍNTEGRO



- CBF envió representación a dicha reunión como oyente, a solicitud de la Vigilancia de Salud del Estado de São Paulo, donde se reunieron representantes de la mencionada agencia, el Ministerio de Salud, Anvisa, Conmebol y la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).



- En esta reunión, los representantes de la Selección Argentina fueron informados que existía una irregularidad en el ingreso de jugadores, que debían ser puestos en cuarentena y recibieron orientación de las autoridades para solicitar, ante los órganos competentes, autorización especial para los jugadores. regularizar su situación. Fue una discusión técnica entre Anvisa, el Ministerio de Salud y la Asociación Argentina.



- Finalizada la reunión, cuando se solicitó la presencia de los deportistas, se informó a los agentes de Vigilancia Sanitaria que los jugadores se habían ido a entrenar, incumpliendo las instrucciones impartidas durante la reunión. El organismo informó el incumplimiento a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y al Ministerio de Salud, encargados de analizar la solicitud de excepcionalidad remitida por la CONMEBOL en representación de la AFA.

Laporta rompe el silencio: el fracaso de Griezmann, la posibilidad de que Messi regrese y la oferta por Neymar



- Cabe aclarar que los jugadores ingresaron a Brasil a las 8 de la mañana del viernes (9/3), proporcionando información falsa. El mismo día, Anvisa identificó que la información era falsa y, aún en la noche del 9 de marzo, notificó a los Cievs, actualizando a las autoridades de salud (Ministerio de Salud y Departamento de Salud de São Paulo).



- Este sábado (9/4), a las 5 de la tarde, se realizó una reunión con las instituciones involucradas, en la que la Agencia y la autoridad sanitaria de São Paulo informaron la contingencia de cuarentena. Sin embargo, incluso después del encuentro y comunicación de las autoridades, los jugadores participaron en los entrenamientos de la noche del sábado.



- Este domingo por la mañana (9/5), Anvisa notificó a la Policía Federal y, hasta el inicio del partido, hizo un esfuerzo, con apoyo policial, para hacer cumplir la medida de cuarentena impuesta a los jugadores, su segregación inmediata y su conducción hasta la comisaría del aeropuerto. Los intentos fueron frustrados, desde la salida de la delegación del hotel, e incluso por un tiempo considerable antes del inicio del juego, cuando la Agencia tuvo sus acciones pospuestas ya en las instalaciones del estadio Itaquera.





- Se intentó notificar a los jugadores, quienes se negaron a firmar la notificación entregada por las autoridades presentes en el estadio para el regreso inmediato a su país de origen, con base en la Ordenanza Interministerial 655/2021 y art. 11 de la Ley 6.437 / 1977. Los términos fueron entregados a la Policía Federal para la acción apropiada.