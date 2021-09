Laporta rompe el silencio: el fracaso de Griezmann, la posibilidad de que Messi regrese y la oferta por Neymar  

Joan Laporta ha vuelto a dar la cara, todo esto después del cierre del mercado de fichajes, donde el Barcelona tuvo varios movimientos el último día.

Laporta fue entrevistado por 'Onze' de Esport 3 y contó sobre su relación con Messi, la posibilidad de que un día regrese y del fichaje de Griezmann.



Además, comentó sobre la oferta que quiso hacer sobre Neymar, la Superliga y también sobre la renovación de Ronald Koeman, entrenador Azulgrana.





La marcha de Messi



"Se nos hizo la presión: o firmas lo de CVC (hipotecando al club durante 50 años) o no tendrás el Fair Play. No teníamos margen para hacer nada. Ya llevábamos mucho tiempo con un preacuerdo, nos habíamos dado la mano. Pero nada aceptó la Liga. Ni siquiera el contrato de cinco años. La Liga lo veía mejor, pero el 5 de agosto nos dicen que debemos firmar lo de CVC. Al final pusimos criterios objetivos. No veíamos que el tema mejorara y acabó de esta forma".



Su relación con el futbolista argentino



"Bueno nadie deseaba llegar donde llegamos. Fue muy triste. He visto su debut en el PSG y ha sido triste, verlo con otra camiseta... Es una sensación muy extraña. No me gustó verlo con esa camiseta".



¿Puede volver Messi algún día?



"Este no era el final que había deseado para Messi en el Barça. Ya veremos. No nos cerraremos a nada. Siempre tendremos un agradecimiento eterno a Messi. Él es del Barça".



La rebaja de sueldo de los futbolistas



"Quiero felicitar a Mateu Alemany y a su equipo, porque han hecho un esfuerzo muy grande, con contratos firmados. También dar las gracias Piqué, Jordi Alba y Busquets. Los cuatro lo han hecho por barcelonismo. Están comprometidos con el club. Es admirable. Siempre han estado dispuestos. Ahora seguiremos con Sergi Roberto. También hay otros como Umtiti que están por la labor. Queríamos que fueran los capitanes primero para dar ejemplo. Ahora seguiremos con los otros jugadores que creemos que también pueden rebajarse el sueldo. En las secciones también se ha pensado reconducir algunos sueldos demasiado elevados".



¿Sin Griezmann cabía Messi?



"Con todas las rebajas y la salida de Griezmann tampoco podíamos inscribir a Leo Messi. El año que viene podremos tener objetivos más ambiciosos en el mercado".

Ronald Koeman, DT del Barcelona



"Me gusta como entrenador. He hablado con él tras el duelo ante el Getafe. ¿Si me gustó? Se ganó, no son partidos fáciles ahora, con los lesionados. Koeman tiene todo mi apoyo y todos mis respetos".



El modelo de juego del equipo



"El modelo Cruyff es innegociable. El 'cruyffismo' de Koeman es incontestable, pero cada entrenador tiene su forma, su evolución. Me gusta hablar de fútbol en conversaciones. Igual que me gusta Riqui, me gusta Collado. Si digo que me gusta un jugador no significa un 'dardo' a Koeman. Tiene toda nuestra confianza para trabajar".



Sobre la renovación de Koeman



"Le ha dado confianza. Hablamos de que podríamos sentarnos a hablar porque no me gusta tener un técnico con solo un año de contrato, pero hemos de mirar las cláusulas que nos vienen bien a todas las partes".



El sorpresivo fichaje de Luuk de Jong



"Es holandés. También tuvimos a Salinas. Hoy he hablado con Jordi Cruyff y me ha dicho 'mi padre a veces tenía soluciones que salían un poco de su ideario clásico'. Es un goleador, con remate de cabeza... Nos puede venir bien".



Y agregó: "Es un jugador que fija a los centrales, que nos puede venir muy bien. En el 'Dream Team' estaba Julio Salinas, un jugador de otro perfil".

¿El fichaje de Griezmann fue un fracaso?



"Sí quizás todos esperábamos un poco más de él, pero no se le puede recriminar nada en cuanto a actitud. Sin embargo, creo que no encaja en nuestro sistema. No creo que fuera el fichaje que necesitábamos en su momento".



Proyecto de la Superliga



"De momento está vivo. Los tres clubes seguimos. Todas las presiones e intentos de sanciones se han quedado en nada. Muchos clubes nos dicen que sigamos adelante porque también les conviene. Los ingleses no son reticentes, pero tienen una presión muy fuerte. Creo que lo podríamos haber presentado mejor, pero a todos nos conviene. Será una competición muy atractiva, la más atractiva del mundo, donde los clubes saldrán muy beneficiados. Debemos mejorar la meritocracia, eso sí".



Javier Tebas y la Superliga



"Tebas hace la faena que cree que debe hacer. Nosotros entendemos que lo que aporta Barça y Madrid se debería ponderar, pero esto va así. A los grandes clubes nos tienen pues así... camino de la Superliga. Tebas es un defensor de que se cumpla el Fair Play. Está en una cruzada contra el PSG. Si aceptara que el proyecto de la Superliga no es un ataque a la Liga creo que saldríamos todos ganando. Creo que está muy cerrado, muy obsesionado. Se ve amenazado".



¿Quiso fichar a Neymar?



"Sí, lo intentamos porque en su momento, en unas conversaciones, parecía interesante. Neymar venía como loco por venir. Se puso en contacto con nosotros, quería venir sí o sí. Nosotros el 'Fair Play' lo interpretábamos de otra manera. Si lo hubiéramos sabido esa oferta no la hubiéramos ni planteado".



Ansu Fati, ¿Trasferible?



"Nosotros nunca hemos puesto a la venta a Ansu Fati ni hemos recibido ninguna oferta. Nosotros preservamos a los jugadores de presente y de futuro. Creo que tiene mérito lo que estamos haciendo sin vender a un solo jugador con futuro".



La situación de Collado



"Collado es extraordinario. Tiene mucha magia. Tiene algo diferente. Es de esos jugadores que gustan al socio del Barça. Lo queríamos ceder al Brujas, pero cuando estaba todo hecho, a última hora el club quiso tener una opción de compra. Collado quería triunfar en el Barça. Ahora estamos intentando que la Federación, ya que Pjanic se ha ido, pueda inscribirlo. Si no, le haríamos tener una ficha del filial".

¿Tiene a Xavi en su cabeza?



"A Xavi lo quiero mucho, pero ahora mismo está Koeman. Todo lo que sea hablar de otro sería una falta de respeto para Ronald. Xavi me tiene para lo que necesite, eso sí".



El presidente azulgrana habló de todo y contó que Ansu Fati pidió permiso a los capitanes para poder llevar el '10' y liberar así un dorsal.