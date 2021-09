Messi habla sobre el patadón que recibió ante Venezuela: ''Sentí que la pata se me fue para atrás''

Argentina recibe en el Monumental a Bolivia este jueves por las eliminatorias de Conmebol y previo al partido, Leo Messi brindó declaraciones a ESPN en donde habló de todo lo ocurrido en la pasada Copa América. El '10' asegura que finalmente pudo disfrutar de unas vacaciones luego de conseguir su primer título con la selección y recuerda el patadón que se 'comió' frente a la Vinotinto la semana pasada.

La Albiceleste

''Es un grupo espectacular. Se fue surgiendo en la Copa América de 2019, pero ya en 2015 y 2014 había un grupo así. Lo que pasa es que muchas veces lo que define es ganar o perder''.

Ganar la Copa América

''Fue lo más difícil. Pasé muchas cosas y me tocó ganar muy rápido en el Barcelona, en la Selección fue golpe tras golpe. Todos son iguales. Pero después de tanto sufrir levantar algo fue especial''.

Scaloni, su técnico

''Tiene gran mérito de todo esto. Fue el que agarró en un momento complicado a la Selección, que creyó y de a poquito se fue armando. Siempre supo lo que quería''.

Duras críticas

''Antes nos trataban de fracasados y no es fácil ganar un mundial. Los primeros 15 días que me iba luego de un torneo con Argentina me iba amargado, sin ganas de nada. Y después de Brasil fueron las primeras vacaciones buenas''.

La prensa

''Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados. Nos decían que no sentíamos la camiseta, pedían que no juguemos más en la selección, y nosotros intentamos dar el máximo. Éramos los primeros que queríamos ser campeones y no todo pasa por ganar y perder''.

Sensaciones

''Hoy que ganamos es todo hermoso. Pensamos siempre que somos los mejores y no es así. Ni éramos los peores por perder finales, ni los mejores por ganar la Copa América. Lo importante es dejar todo. Si no se pudo, no se pudo. Gana uno. Llegar a finales no es poco y no se valoró, todo lo contrario''.

Recibió un patadón contra Venezuela

''Sentí que se me fue la pata para atrás, también sentí algo en la rodilla. Y durante el partido tuve un poco de molestia. Por suerte fue el golpe y no más, pero en ese momento me preocupé. Fue fea la patada''.

Partido sin afición ante Bolivia

''Es una lástima que no se pueda llenar el estadio por la situación con la pandemia. La locura de la gente, se junta todo un poco porque la Selección viene de ser Campeón de América y mucho tiempo sin ir a la cancha. Es un momento espectacular para nosotros y tenemos muchas ganas de disfrutarlo''.

Su posición en el campo

''Ahora me toca empezar de más atrás. Ya no estoy tanto en tres cuartos por adelante. Me toca ser más asistidor. Como me tiro más atrás, no tengo tanta llegada al arco como antes o tantas posibilidades. Pero también las sigo generando y teniendo las mías''.

Sus vacaciones con la familia

''Unas vacaciones felices desde el primer día hasta el último, y no como otras veces que estaba los primeros 15 días amargado. Mis hijos cantan las canciones (de Argentina), las tienen presentes en todo momento. Es increíble cómo disfrutan de lo que ganamos, a cada rato 'papá fuiste campeón'. No te lo puedo explicar. Ciro está continuamente tarareando la canción de Argentina, no puedo explicar la felicidad que siento''.