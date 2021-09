Pochettino da la cara y reacciona tras la polémica con Messi en PSG: ¿qué le dijo a Leo en su rabieta?

"A veces puede gustar, a veces no": el entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, explicó este domingo por qué reemplazó a Lionel Messi durante el partido ganado contra el Lyon (2-1), una decisión que generó debate en las redes sociales.



"Todo el mundo sabe que tenemos grandes jugadores, un plantel de 35 jugadores. Es mi decisión, no podemos jugar con más de once", indicó el técnico argentino.



"Pienso en qué es mejor para cada partido, para cada jugador, como hace cada entrenador. Estamos aquí para tomar decisiones, a veces puede gustar, a veces no", añadió.





'Poche' decidió cambiar a Messi en el minuto 76 para dar entrada a Achraf Hakimi. Era el primer partido del argentino como titular en la liga francesa y como local en el estadio Parque de los Príncipes, donde fue despedido con una ovación.



El partido iba 1-1 en ese momento. Otro argentino, Mauro Icardi, que había entrado en el partido en el 82 en lugar de Ángel Di María, fue el autor del gol de la victoria parisina, ya en el 90+3.



Tras el partido, la prensa y los internautas debatían sobre la cara seria y el malestar de Messi al ser cambiado, especialmente en el momento en el que pasó por delante de Pochettino.





"Le pregunté cómo iba, me dijo que iba bien", se limitó a comentar el entrenador sobre ese momento.



Messi ha disputado tres partidos con el París Saint-Germain, dos de ellos como titular, y todavía no ha marcado con su nuevo club.