¿Se juega el puesto Koeman ante el Cádiz? La sorpresiva respuesta de Laporta en plena crisis del Barcelona

Antes del partido de esta tarde, Joan Laporta, presidente del Barcelona, se ha vuelto a pronunciar sobre la continuidad de Ronald Koeman al frente del club azulgrana.

El equipo está en plena crisis y el técnico holandés es el principal señalado, por lo que en los últimos días ha habido rumores de su salida y la llegada de un nuevo DT.



A las puertas del hotel de concentración del Barcelona, Laporta habló para el Chiringuito sobre Koeman y la posibilidad de su destitución si pierde ante el Cádiz este jueves.





"El futuro de Koeman no depende del resultado de esta noche. Estamos con el entrenador. Es el entrenador del primer equipo del Barça y lo que queremos es que le salgan bien las cosas", respondió Laporta.



El holandés leyó un comunicado el miércoles y el presidente culé valoró eso: "Nos hemos enterado a última hora de que quería hacer este comunicado y bueno, él tiene la obligación de acudir a la rueda de prensa y es libre de responder o manifestarse como considere".

Y agregó: "Respetamos la decisión del entrenador, pero nos hemos enterado poco antes nosotros y los capitanes".



Sobre el juego del equipo: "Vemos que el equipo no está funcionando como todos esperábamos. En este sentido nosotros actuaremos pensando siempre en el Barcelona", aseguró Laporta.

"Lo que no me gusta es cuando se actúa con conformismo y con cierto derrotismo, eso no lo podemos permitir desde el Barcelona. Tenemos el equipo que tenemos, pero podemos aspirar a ganar LaLiga y a mí me lo dicen los jugadores, hay que ser optimistas, hay que trabajar, hay que luchar día a día, porque yo creo que el éxito se consigue con el trabajo diario. Menos hablar y más hacer y más trabajar", concluyó.