Neymar, indigando por Paquetá: "Se acabó el famoso 'Joga Bonito', disfruten mientras puedan"

Neymar es uno de los jugadores que más regates hace en el mundo del fútbol, al brasileño le encanta tratar bien el balón y en ocasiones humillar a sus rivales.

En las últimas horas el jugador del PSG envió un mensaje en Instagram indignado por una amarilla que vio su compatriota Lucas Paquetá por hacer un regate.



Con ambas piernas, intentó realizar un sombrero a su defensor, sin embargo, el balón impacta en él y Paquetá pide mano. Todo estaba bien hasta que le muestran la tarjeta.





Neymar mostró su enfado en Instagram por esta acción: "Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realice. Eso es lo que me pasó a mí la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá", alegaba.





Y agregó: "Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso 'Joga Bonito'. Disfruten mientras puedan".

A Neymar ya le han sacado tarjetas amarillas por este tipo de acciones y en esta ocasión dijo no aguantar más las decisiones arbitrales.