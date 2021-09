¿El mejor del mundo? Ancelotti dice que Benzema debe estar en la lista al Balón de Oro: "Es como el vino"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideró este viernes que su delantero Karim Benzema merece estar en la lista al Balón de Oro, convencido de que "es como el vino, mejora con el tiempo".



"Creo que por lo que está haciendo, lo que hizo la temporada pasada, Benzema tiene que estar en la lista de los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro", dijo Ancelotti, en rueda de prensa.



"Dicho estoy, creo que Karim tiene tiempo para ganarlo porque no creo que sea su última temporada. Karim es como el buen vino, mejora con el tiempo", afirmó el técnico, la víspera de su enfrentamiento de Liga contra el Villarreal.





El delantero francés atraviesa un gran momento de forma con ocho goles en las seis primeras jornadas de Liga, que le han puesto al frente de los goleadores del campeonato español.



El equipo merengue lidera la Liga con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y siete sobre el Barcelona, que marcha en la séptima posición en medio de una mala racha de resultados.

Preguntado respecto a este duro momento que atraviesa el club azulgrana, Ancelotti afirmó que "no estoy contento cuando un equipo lo pasa mal".



"Miro, hago una evaluación y me focalizo en mi equipo. Me gusta el fútbol, veo los partidos, pero no estoy contento si a un equipo no le salen bien las cosas ya sea el Barcelona o cualquier otro", dijo.