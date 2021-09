Con novedades y otra vez ninguno del Real Madrid: La convocatoria de España para la semifinales de la Liga de Naciones

El joven centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gaviria 'Gavi', de 17 años, y el atacante del Villarreal Yéremi Pino son las principales sorpresas de España para afrontar la 'final four' de la Liga de Naciones.

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, anunció este jueves su lista de 23 hombres para afrontar ese reto, a la que regresa el barcelonista Pedro González 'Pedri' y de nuevo no hay ningún hombre del Real Madrid.



La gran sorpresa ha sido la inclusión del joven Gavi, que apenas ha jugado cinco partidos con el primer equipo azulgrana y ha sido incluido por Luis Enrique en la lista.





"Lo que busco (con su convocatoria) es refrendar lo que he visto", dijo Luis Enrique en rueda de prensa, afirmando que "lo conozco de hace tiempo porque ha sido una referencia de la cantera del barça".

"Es un interior puro al estilo Barça, interesante con el balón, aporta suficientes cosas tanto con balón como sin balón para que lo traiga", afirmó el seleccionador español.



- 'Más que preparado' -

"Lo que veo me gusta mucho y ahora lo quiero ver en el contexto de la selección. En cuanto a rendimiento y capacidad, hay garantía de que está más que preparado", añadió sobre el joven centrocampista azulgrana.



En cuanto a Yéremi Pino, la otra gran sorpresa de la lista, Luis Enrique afirmó que "tiene mucho desborde, verticalidad, tiene gol, es un jugador muy interesante, y tiene un gran nivel defensivo. Está muy capacitado en las dos fases importantes para jugar en la selección".



El seleccionador español también recupera para esta 'final four' a Pedri y al delantero Mikel Oyarzabal, a los que Luis Enrique prefirió dar descanso en la ventana de septiembre tras jugar ambos Eurocopa y Juegos Olímpicos.



El técnico español también admitió que estuvo pensando en llamar al joven atacante del Barça Ansu Fati, pero "en el contexto de su situacion, el tiempo que estuvo lesionado, creo que lo mejor es que no esté, que siga en su club, que siga recuperando, y que nos pueda ayudar pronto".



España se enfrentará el miércoles 6 de octubre en Milán a Italia, actual campeona de Europa, en una de las semifinales de la Liga de Naciones, mientras la otra la disputarán Bélgica y Francia. La final se disputará el domingo 10 de octubre, también en Milán.



- La lista de 23 jugadores convocados:



Arqueros: Unai Simón (Athletic Club), David De Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion).



Defensas: César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Iñigo Martínez (Athletic Club), Pau Torres (Villarreal), Sergio Reguilón (Tottenham/(ENG), Marcos Alonso (Chelsea/ENG), Pedro Porro (Sporting Portugal/POR)



Centrocampistas: Sergio Busquets, Pedri, Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Koke (Atlético Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad).



Delanteros: Pablo Fornals (West Ham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pablo Sarabia (Sporting Portugal/POR), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremi Pino (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City/ENG).