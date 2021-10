Estaba frustrado: Cristiano Ronaldo y su gesto contra el jugador del Everton que imitó su festejo

Andros Townsend, jugador del Everton, se robó el show en Old Trafford tras darle el empate (1-1) a su equipo contra el Manchester United.

El inglés no solo marcó el tanto, si no que también celebró como habitualmente lo hace Cristiano Ronaldo, con su famoso salto y el "Siiiii".



Una vez que terminó el encuentro, CR7 fue uno de los últimos en despedirse del público local en el estadio y se dirigió camino al túnel, pero antes apareció Townsend, quien le puso la mano en el hombre y Cristiano le hizo un gesto de que no quería hablar en ese momento.





Luego del partido el protagonista de la noche habló con la prensa: "El festejo fue sin faltar al respeto. Él es mi ídolo, crecí viendo a Cristiano. Me pasaba horas en el campo de entrenamiento intentando copiar sus técnicas", dijo para BT Sports.



Y agregó: "Tal vez debería haber dedicado un poco más de tiempo a la celebración porque no fue genial, pero fue por respeto a Cristiano y es un honor estar en el mismo campo que él".

Cristiano Ronaldo inició como suplente el partido e ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo marcar para darle el triunfo al United.