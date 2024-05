Real Madrid, gracias a doblete de Vinicius, rescata un empate y buscará el boleto a la final ante Bayern Múnich en su casa

66’ Se salvó el Madrid: Gran jugada de Mazraoui que pasó a Harry Kane, el delantero definió, pero un pequeño desvío hizo que no fuera gol.

63’ No se encuentra el Real Madrid y Carlo Ancelotti no mueve el banquillo.

45’ No agregó casi nada el árbitro y nos dice que vamos a descansar. Gana Real Madrid con gol de Vinicius.

35’ La posesión del balón la maneja el Bayern, pero no está cómo tras el gol. Real Madrid en el terreno que le gusta.

40’ Falta de Nacho sobre Musiala. No saca amarilla el árbitro, pero si es una jugada peligrosa para Real Madrid. Un tiro libre lindo tiene el equipo alemán, acomoda Kane.

31’ Bayern Múnich ya no es el mismo del inicio del juego. Bien se avisó que si no matas al Real Madrid en las que tienes, ellos no te perdonan.

29’ Vinicius tendrá que agradecer mucho el pase de Kroos.