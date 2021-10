La 'profecía' del Real Madrid con Icardi que se cumplió: ''No podemos ficharlo y no es por su culpa''

Desde que Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid en el mercado de verano de 2018, el club español comenzó a buscar un recambio para el puesto de '9', cuya propiedad indiscutbile pertenece ahora a Karim Benezema.

Han sido muchos los nombres que siempre han estado en el radar del conjunto blanco como alternativas para Benzema. Llegaron Mariano Díaz y Luka Jovic, apuestas que no han resultado. También se manejó en las oficinas del Santiago Bernanbéu la incorporación de Edinson Cavani, pero sin resultados.

Mauro Icardi era otro que estaba en la agenda del Madrid. En los mercados de invierno de 2017 y, principalmente, el de 2018, el club estudió la viabilidad de su contratación.

Icardi pasaba por el que ha sido su mejor momento, las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, capitán en el Inter de Milán, con el que hizo respectivamente 26 y 29 goles repartidos en todas las competiciones. En total hizo 121 tantos como neroazzurro.

Pero luego bajó su rendimiento y comenzó una 'guerra' con el Inter, que hicieron insostenible su situación en el equipo, siendo incluso hasta apartado. Una primera cesión al PSG en diciembre de 2019 y la posterior compra en verano por 50 millones de euros dieron por terminada su aventura en la Serie A.

Real Madrid se fijó en Icardi cuando lideraba al Inter, pero se encontró con un entorno ''peligroso'', tal y como se demuestra en la actualidad con los problemas que ha tenido con su esposa y agente, Wanda Nara.

Según unas declaraciones que recoge el diario Marca, la entidad merengue estudiaba el fichaje del argentino. ''No podemos fichar a ese jugador y no es por su culpa'', decían desde del Bernabéu, viendo como su mujer asistía a programas italianos y hablaba del Inter, criticaba a entrenadores y dirigentes o cuando su marido pasaba por problemas dentro del club.

En la 'Casa Blanca' entendieron que había que borrar el nombre de Mauro Icardi de la lista porque no gustaba su entorno y la exposición pública del delantero y su pareja. Ahora, el PSG se encuentras en una situación complicada tras la actituda no muy profesional del futbolista al faltar a los entrenamientos y pedir no ser convocado para salvar su matrimonio, que se hizo viral en las redes sociales.