¿Quién será el nuevo entrenador? Laporta se pronuncia sobre Xavi y la salida de Koeman

El FC Barcelona presentó hoy ante los medios de comunicación a Sergi Barjuan, como el entrenador interino del club mientras se terminar de confirmar el fichaje de un DT.

Joan Laporta estuvo en esta presentación y atendió a los medios que le preguntaron quién es el gran candidato para llegar al banquillo azulgrana.

El presidente culé no quiso revelar el nombre, aunque sí admitió que le gustaría que Xavi Hernández llegara al Barcelona en su mandato.

"Se está trabajando para incorporar a un entrenador. No voy a decir las opciones que tenemos. No sería profesional. No queremos perjudicar nada", expresó Laporta.

Pese a esto, muy claro está que Xavi Hernández es el candidato número uno para llegar al banquillo del Camp Nou.

"Xavi está en un proceso muy interesante. Tengo muy buenas referencias de personas muy allegadas y que lo conocen más que yo. Hablo con él muy a menudo. Hace dos meses, cuando se le dio margen a Koeman, ya venía hablando con Xavi. Sé lo que opina del equipo que tenemos y lo que hay que hacer", dijo Laporta.

"Con Xavi llevo hablando durante la campaña electoral. No se ha cortado la comunicación entre nosotros. Pero le comenté que intentaría que Koeman cumpliera su contrato". agregó.

A pesar de que todo apunta a que será Xavi el elegido, el presidente del FC Barcelona también aseguró que esa no es la única opción que hay encima de la mesa, puesto que "el Barça siempre tiene más opciones".

Lo que sí admitió Laporta es que Xavi Hernández será DT del Barcelona algún día y quiere que sea durante su mandato.

"Un día Xavi Hernández entrenará al Barça. Me fío de las personas que tengo alrededor y siguen la evolución de Xavi", dijo.

"Nunca he cambiado el discurso. Siempre he dicho que acabará siendo entrenador del Barça. Me gustaría que lo fuera durante mi presidencia, pero no sé cuándo", confesó

¿Despido de Koeman llega tarde?

Por otra parte, Laporta fue preguntado sobre la salida de Ronald Koeman, quien dejó al Barcelona en una crisis.



Laporta junto a Sergi Barjuan, el técnico interino del Barcelona.

¿Llegó tarde su despido? Le consultaron a Laporta sobre Koeman y respondió: "Puede que sí. Visto lo visto, es más fácil. Igual tendría que haberlo decidido antes, pero pensamos que merecía un margen de confianza".

Más frases

Su discurso:

"Buenos días a todos. Estamos aquí porque os quiero comunicar que Sergi Barjuan dejará temporalmente el Barça B y asume la dirección técnica del primer equipo. Valoramos mucho la decisión de Sergi, que es un hombre de club y tiene experiencia para hacer este trabajo. Nos merece toda la confianza. Asumir la dirección técnica en estos momentos tiene una cierta complejidad. Destituimos a Koeman después del partido del Rayo. Me gustaría hacer una pequeña referencia. Estamos muy agradecidos por tomar la dirección técnica del primer equipo en un momento de máxima dificultad. Es un grande del Barça y lo tendremos siempre en la memoria. Se lleva una Copa del Rey y si no ha continuado más tiempo ha sido por los resultados. La situación ya era insostenible. Estamos vivos en la Liga y en la Champions y tenemos la Copa del Rey. Tenemos plena confianza en Sergi hasta que cerramos al nuevo entrenador, que si me permiten nos lo reservamos".

¿Más margen para el nuevo entrenador?

"Lo que tendrá es un apoyo total, como Sergi. En una situación de dificultad, lo intentamos con Koeman. Sergi lo tiene ahora totalmente. Es un hombre valiente, que está dispuesto a seguir mientras haga falta. A ver cómo evoluciona esto. El que venga tendrá todo nuestro apoyo y toda nuestra exigencia. Aspiramos a ganarlo todo y aquí no hay años de transición".

¿Técnico en el parón?

"Los fichajes serían en invierno. Sergi conoce perfectamente el B y tomará las decisiones que se tengan que tomar. Cuando venga el nuevo técnico, lo hablaremos. Se tiene que sacar más rendimiento de este equipo que tenemos, que si analizamos con detenimiento, debería ser más competitivo. Yo también he pensado en esto y asumo la responsabilidad. Entramos en una deriva peligrosa".

Rescisión contrato Koeman

"La relación es buena. Él entiende que hemos intentado mantenerlo, pero era insostenible. La negociación va bien. Intentaremos lo mejor para el Barça y respetando los contratos".