Valbuena, que fue chantajeado por un video sexual, soprendió con una frase sobre Benzema tras el juicio

Las autoridades finalmente tomaron una decisión respecto al escándalo que portagonizaron Matheu Valbuena y Karim Benzema por el caso del 'Sextape' que sacudió al mundo del fútbol en 2015.

El Benzema más íntimo: su único amigo y el adiós de CR7

El Tribunal de Versalles determinó que el ariete del Real Madrid es culpable de complicidad en el intento de chantaje a su excompañero de selección por un video sexual, y por tal motivo le impuso una pena de prisión condicional de un año, además de una multa de 75.000 euros.

Tras el veredicto final, Valbuena tomó la palabra y le concedió una entrevista al medio francés RMC en la que denunció públicamente la falta de apoyo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Asimismo dijo que, pese a este enfrentamiento judicial, Benzema debe seguir formando parte de la selección nacional.

''Me sorprendió mucho, aunque nada me sorprende en este entorno, el muy poco apoyo de la selección de Francia, se lamenta'', expresó el volante del Olimpiakos griego. Y añadió: ''Y el señor Le Graët (Presidente de la FFF)... cuando estuve en la buena época de la selección francesa, me lamía los botines. En cambio, cuando desaparecí del radar, se convirtió en el señor fantasma. Quizás perdió mi número''.

Valbuena, de 37 años, afirmó que durante el tiempo que duró el proceso judicial no recibió ningún respaldo. ''Es una pena, porque soy víctima de todo esto. Es la verdad, aunque haya gente que pueda dudarlo. Lo que sucedió me costó uno o dos años en la selección francesa'', lamenta.

Benzema le declaró la guerra a Valbuena en 2018

''Lo deportivo ha sido siempre la prioridad en mi carrera. Cuando llegas a lo más alto de la selección, que es como un premio, desaparecer así es complicado'', apuntó el galo.

Benzema debe seguir en la selección francesa

Benzema, por su parte, regresó a los 'Bleus' este 2021 tras ese polémico episodio a pesar de que tuvo buenas actuaciones con el Real Madrid durante los últimos años, ganando hasta tres Champions seguidas.

''Hoy, la selección de Francia necesita a sus mejores jugadores. Nunca he mezclado este asunto y el fútbol con Karim Benzema. No soy nadie para decir si debe ser seleccionado o no. Hoy, Deschamps está ahí para armar un grupo, con el Mundial a un año. No me permito juzgar qué hay que hacer o no hacer'', cerró.