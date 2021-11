Xavi y su valoración del Barcelona: "En ataque hay que atrevernos más, más que gol nos falta ese último pase"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, reiteró este viernes que está "contento" en general con su equipo y ante la falta de gol consideró que "tenemos que atrevernos más".



"En ataque tenemos que atrevernos más, tenemos perfiles de jugadores que son muy jóvenes que van por dentro y se tienen que atrever más", afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra Villarreal el sábado.



"Más que el gol nos falta ese último pase, gol hay, lo veo en los entrenamientos, pero tenemos que atacar bien. No basta con hacer lo correcto, tenemos que apuntar a la excelencia", dijo el técnico azulgrana.

"Estoy contento porque veo que el equipo está trabajando muy bien en tareas defensivas, en la presión tras pérdida, en tema de valores", pero "nos falta el último tercio donde se deciden los partidos", precisó Xavi.



"Atacar los espacios, atreverse en el uno contra uno, llegar al área es lo que falta y es lo que estamos entrenando, pero en líneas generales estoy satisfecho con lo que veo en el campo", añadió.





El entrenador del Barcelona elogió la actuación de Ousmane Dembélé ante el Benfica en Champions el martes pasado y ante los rumores de una eventual salida del jugador, dejó claro que cuenta con él.



"Está bien, pero tenemos que ir con cuidado porque el otro día (contra Benfica) no estaba al 100%", dijo Xavi, tras recordar que salía de una lesión. "Hizo un esfuerzo tremendo par el equipo, muestra un compromiso e implicación tremendos, mañana decidiremos para cuanto está (ante Villarreal), pero hay que cuidarlo", aseguró.



"Tuve una charla personal con él, la importancia que tenía para mí tenerle en el equipo, en este proyecto, no sólo esta temporada sino por más años", afirmó.



"Según me explicó esta contento y feliz, ojalá pueda renovar porque es un futbolista capaz de marcar diferencias en los próximos años en este club", concluyó Xavi.