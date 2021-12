El mensaje de Ancelotti para Mbappé sobre su sueño de jugar en el Real Madrid y lo que sucede con Isco

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa previo al partido que disputará este sábado el Real Madrid ante Real Sociedad en Anoeta. Los blancos confían en conseguir los tres puntos para seguir en la punta del torneo. El DT italiano habló sobre el sueño de Mbappé de vestir algún día la elástica merengue, a quién le gustaría parecerse si aún fuera futbolista y volvió a referirse a Hazard, quien sigue perdiendo protagonismo en el equipo.

Real Sociedad

''La Real es un equipo que juega muy bien, que es muy fuerte. Estoy encantado de tener este examen ahora, en un estadio fantástico''.

Balón parado

''Sí, se puede mejorar, sobre todo en posicionamiento. Ante el Sevilla fue mala suerte, porque Mendy hizo un bloqueo a Militao, pero siempre se puede mejorar''.

Isco

''Si ha pasado algo con Isco te lo voy a decir. Isco no ha calentado en los últimos partidos. Si tengo que quitar a un medio que estaba cansado no voy a meter a Isco, porque quería a uno más defensivo. Si no tenemos ventaja en el resultado, meto algo más ofensivo. Isco no calentó porque tenía ventaja''.

Hazard

''Hazard no ha hecho todo lo que esperan de él. Está en la plantilla y puede jugar en los próximos partidos''.

Recambios para Benzema y Vinicius

''Hay recambios, pero los dos de arriba lo están haciendo muy bien. Es difícil quitarlos porque es difícil romper esta dinámica. Con Casemiro el tema es que da mucho equilibrio. Detrás de Casemiro hay jugadores de mucha calidad como Camavinga y Blanco, pero aún no tienen mucha experiencia''.

Courtois

''Courtois nos ha salvado. Lo ha hecho muy bien. Con la actuación de Courtois hemos sido muy sólidos''.

¿A qué jugador le gustaría parecerse si volviera a ser futbolista?

''Me gustaría ser un delantero. Vinicius, Benzema o Haaland. Lo que me faltaron en mi carrera son los goles''.

Mbappé dijo de niño que soñaba con jugar en el Real Madrid

''Los niños tienen que perseguir los sueños que tienen. Yo de niño tenía el sueño de jugar en la Serie A y lo cumplí''.

Inter, su próximo rival en Champions, juega ante la Roma

''Inter lo está haciendo muy bien, es un equipo más completo. Roma acaba de llegar Mourinho...''.

Distancia con sus rivales

''Si lo hacemos bien en estos dos partidos, podemos tener ventaja. Pero es una liga muy igualada. Va a ser una liga igualada hasta el final''.

Casemiro, Kroos y Modric

''No sé si pueden jugar los tres partidos seguidos. Tengo que pensar primero si pueden jugar ante la Real. Lo tengo que pensar. Si Modric no duerme bien o se siente cansado, no lo meto''.

Alarma física

''No tenemos alarma, estamos evaluando a la plantilla. Tenemos a casi todos. Bale ha vuelto con el equipo, aunque no estará en la convocatoria. Casi toda la plantilla está en buena condición física. He mirado un poco la estadística y solo ante Shakhtar y Barça repetimos once''.

Xabi Alonso como entrenador

''Uno que ha jugado en el centro del campo tiene más ventaja. Porque son jugadores muy tácticos. Y Xabi fue uno de los mejores centrocampistas que he tenido. Si yo tenía que apostar por un jugador que podría ser entrenador habría sido él. El juego como entrenador lo entendía muy bien''.

