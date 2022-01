El desesperado pedido del abanderado de Tonga tras el tsunami que golpeó a su país: ‘‘No he tenido noticias de mi padre’’

“Gracias a todos por los mensajes. No tengo una palabra de mi padre o familia en Haapai. Toda la comunicación en Tonga está caída. He configurado una recaudación de fondos. Si bien no puedo ayudar a la familia en este momento, me centraré en el país a medida que salga más información”, escribió en sus redes.

Y más tarde dijo: “No he tenido noticias de mi padre en Veitongo o mi familia que está en Haapai y vive en la costa. No los puedo contactar. Todo está en manos de Dios. Los informes iniciales han sido catastróficos y todas las comunicaciones con mi país se han interrumpido. Buscamos donaciones para ayudar a nuestro reino insular. Necesitamos reconstruir todo lo dañado”. Esta iniciativa lleva recudado más de 160 mil dólares hasta el momento.

El volcán provocó una ola de 1,2 metros en la capital de las islas de Tonga, Nuku’alofa: “El tsunami ha tenido un impacto significativo en la banda costera de la parte norte de Nuku’alofa, con barcas y grandes piedras lanzadas a la orilla”, dijo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern.