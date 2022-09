Abogado de Byron Castillo habla sobre audios filtrados y arremete contra Chile: “ese país quiere entrar al Mundial por la puerta de atrás”

Es por ello que el abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín , aseguró que el audio que ha usado Chile, en su afán de eliminar a Ecuador del Mundial de Qatar 2022, no tiene ningún efecto.

“No se podía certificar que era del jugador. No es nada nuevo y está descartado”, dijo Holguín.

La Selección de Chile presentó una nueva prueba contra Byron Castillo para demostrar que el jugador supuestamente es de origen colombiano y no ecuatoriano. Esto con la intención de que Ecuador sea descalificado del Mundial de Qatar 2022.

Holguín comentó que esta prueba que mostró Chile ya ha sido descarta del proceso tiempo atrás.

“El audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo”, señaló el abogado, al ser entrevistado por una radio de Quito, Ecuador.