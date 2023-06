“Habrá un duro golpe a la Champions; iremos por el fichaje Bernardo Silva y haremos lo posible por Salah”

Las millonarias ofertas desde Arabia Saudita no acabarán y ahora Hafez Al-Medlej, dirigente del país arábigo, advirtió que no solo van a fichar a jugadores que estén cerca del retiro.

“Estamos sólo al principio. A partir de ahora, todos los futbolistas transferibles serán un objetivo para los clubes saudíes. La experiencia de China no tiene nada que ver con la nuestra, fue puramente marketing. Allí el fútbol no es muy popular. En Arabia tenemos un proyecto de Estado y no se limitará a cuatro grandes equipos, sino a todos. Porque la pasión de los saudíes por el fútbol no tiene límites” aseguró Al-Medlej.

Hafez Al-Medlej habló de los últimos ‘cracks’ en hacer las maletas hacia Arabia Saudí: “No fichamos a jugadores que están acabados. El Al Hilal fichará a Ruben Neves, que tiene 26 años y al que quería el Barcelona. Y Benzema llegó al Al Ittihad después de ser Balón de Oro en el Real Madrid (...) Esperamos que llegue Bernardo Silva, del Manchester City, y también deberíamos empezar a trabajar en el fichaje de Mohamed Salah”.